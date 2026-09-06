Dotan de equipo a policías de San Cristóbal

La Policía Municipal de San Cristóbal de Las Casas recibió siete patrullas nuevas y equipadas, 70 cámaras corporales, una camioneta y dos motopatrullas para Tránsito Municipal, además de 792 juegos de uniformes.

“Está inversión permitirá fortalecer la capacidad de prevención, vigilancia y respuesta de la Policía Municipal y Tránsito, mediante herramientas como lectores de placas, sistemas de videograbación y cámaras corporales”, informó la autoridad municipal durante el acto de entrega.

Tecnología de punta

El director de la Policía Municipal, Rigoberto Cárdenas Gamboa, destacó que las nuevas unidades cuentan con tecnología ANPR para la detección de placas, radios, torretas, sirenas y videograbación.

Las 70 cámaras corporales permitirán registrar audio y video durante el servicio, fortaleciendo la transparencia, supervisión y confianza ciudadana; además, resaltó que los elementos de Policía y Tránsito Municipal se encuentran certificados.

En representación del fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, el fiscal de Distrito Altos, William Hernández Ovando, reconoció la inversión municipal y afirmó que la seguridad requiere atención permanente y coordinación institucional.