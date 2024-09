Dotan de equipo al centro de salud de Larráinzar

Para garantizar una mejor atención médica a los pacientes y optimizar el control prenatal de manera integral, sobre todo para detectar a tiempo complicaciones en las mujeres embarazadas, además de ampliar la cartera de servicios con el área de psicología, el secretario de Salud del estado, Francisco Arturo Mariscal Ochoa, dotó de equipamiento de alta tecnología al centro de salud del municipio de Larráinzar.

El funcionario estatal destacó que en la actual administración no se han escatimado recursos para invertir en mejoras de salud, por ello se logró dotar a esta unidad médica de primer nivel con un equipo de ultrasonido de alta calidad de imagen y diagnóstico, así como una unidad dental con instrumentos para el servicio de odontología y ampliar su atención médica con el servicio de psicología.

Salud, prioridad en Chiapas

Arturo Mariscal, acompañado del jefe de Distrito de Salud No. II, Julio César Ruiz Trujillo, recalcó que para este gobierno la salud de los chiapanecos es una prioridad, por eso se ha puesto énfasis en mejorar la salud materna y perinatal a nivel estatal, y el municipio de Larráinzar no es la excepción, ya que actualmente se tiene el registro de 39 embarazadas a quienes ya se les podrá brindar una atención integral y detectar a tiempo cualquier anomalía para que no corra peligro la vida de la madre y el bebé.

Por su parte, el presidente del comité del programa “La clínica es nuestra” de la unidad médica de Larráinzar, Andrés Díaz Montejo, agradeció a Mariscal Ochoa por escuchar sus demandas y dar pronta respuesta, pues estos nuevos equipos ayudarán a mejorar la salud de los habitantes, quienes ya no tendrán que trasladarse a otra unidad para obtener esos beneficios.

Servicios

El director de la unidad médica de Larráinzar, Ernesto Velasco Santiz, expuso que tener los equipos de odontología, ultrasonografía y contar con un psicólogo será de gran beneficio para fortalecer la medicina general y preventiva, por eso la comunidad está muy agradecida por estas acciones a favor de la salud de las familias.