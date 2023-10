Dr. Pepe Cruz, alma, vida y pasión por Chiapas

En entrevista exclusiva, el Dr. Pepe Cruz, secretario de Salud en el estado y aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas, aseguró la política y la ciencia son dos elementos indisolubles en la búsqueda del bienestar de un pueblo. Señaló que su interés por gobernar Chiapas surge de un genuina vocación de servicio; asimismo, reconoció el liderazgo de Claudia Sheinbaum Pardo y compartió la historia de una vida que a través del esfuerzo reconoce en sus orígenes los valores y elementos claves para la consolidación de un proyecto de carácter humano y progresista. Dijo que el motor de su vida son sus hijos. Esta es la entrevista:

JL: Doctor, qué gusto poder saludarte y tenerte aquí en la entrevista. ¿Cómo estás?

DPC: Igualmente, Jonathan. Me siento muy contento, alegre, como paso todos los días, con una fuerza de felicidad al interior que siempre vive en mí, que la inspiran mis hijos, que le inspira a mi familia y mis amigos, incluidos ustedes.

JL: Qué te parece si empezamos la entrevista con el tema de salud en el estado. ¿En qué vamos ahí, doctor?

DPC: El sistema de salud chiapaneco ha dado un giro bastante importante, aunque todavía hay cosas pendientes. No podemos estar haciendo cuentas alegres, de por sí yo siempre he dicho como sanitarista que la inversión en salud es un barril sin fondo, porque realmente se necesita muchísimo para cumplir con la expectativa del IV constitucional, que es el que nos da el derecho a la salud a todos los chiapanecos y a todos los mexicanos. Es un tema de alta responsabilidad, pero hemos diseñado un modelo chiapaneco que está inscrito en el Plan Estatal de Gobierno del doctor Rutilio Escandón, quien ha dado alma, vida y corazón por su proyecto, y sobre todo que podamos estar alineados a las políticas públicas que mandan de la Federación como siempre se hace. Si me preguntas hasta dónde hemos llegado, te voy a decir, que en el tema preventivo, una muestra fue el covid, donde todos ustedes y nosotros y la población supimos enfrentarlo como lo sabemos hacer los chiapanecos y chiapanecas. En todo momento que se vulnera, en todo momento que tenemos un algo que nos amenaza sale nuestro espíritu, nuestras raíces, nuestros ancestros. Todo lo que tiene la fuerza de la sangre que tiene un chiapaneco para ir adelante y unificarnos.

JL: Ese fue uno de los grandes manejos de esta administración en materia de salud.

DPC: Fueron dos años que podría decirse tranquilamente, posterior a ello es que la pandemia nos dejó así y con ello justificarse, ¡pero no! Nosotros vimos pasar la pandemia, tratamos de regresar a la nueva normalidad y salimos adelante y así hemos seguido haciendo. Estoy seguro que vamos a terminar a la vanguardia en la medicina. En la parte curativa, ahora vamos a establecer la última tecnología del Acelerador Lineal para el tratamiento del cáncer. Chiapas va a ser sede de esta tecnología. Recordemos que el cáncer en todas su modalidades es hoy por hoy una de las principales causas de muerte de los chiapanecos. Ya se está diseñando el proyecto ejecutivo; en breve ya sale la convocatoria para que se realice y posterior a ello ya se licita la obra y empieza a edificarse la gran torre donde se va a instalar esta sala de imagen que va a poner a Chiapas a la vanguardia; esperemos que al cierre del otro año se esté entregando.

JL: ¿Sobre qué puntos consideras que han caído los principales logros de la Secretaría de Salud en estos cinco años?

DPC: Desde el sanitarismo, desde la óptica de quienes nos preparamos para esto, porque bueno, tu servidor aparte de ser especialista en Salud Pública, también tiene Maestría en Administración de Servicios de Salud y Doctorado en Ciencias Aplicadas a la Epidemiología. Esto nos da suficiente aval para poder incurrir y formar parte como asesor de la OPS que está dentro de mi currículum y no de ahora, sino desde hace varios años que vengo desempeñándome en ello, en un tema altruista. Lo importante es poder aportar tus artículos. Por ejemplo, durante toda la pandemia el modelo chiapaneco se documentó y fue referente internacional. Propios y extraños saben que la tasa más baja de incidencia y prevalencia de la letalidad estuvo en Chiapas.

JL: ¿Cómo te sientes, doctor, del trabajo desempeñado al quinto año?

DPC: Yo feliz. En psicoterapia nosotros los médicos vemos que no solo es la esfera laboral, sino también la familiar, la personal. Yo tengo un par de hijos, una niña y un niño, y ellos están inmersos, son parte de esto mismo, no porque estén trabajando en esto. Ellos están en su escuela, pero son mi motor. Hay un complemento de tu vida familiar, de tu vida laboral, la autorrealización. Dime qué más debe pedir un ser humano para poder levantarse todos los días con la energía suficiente para enfrentar cada día cualquier problema.

JL: Es que Chiapas ha tenido un gran rezago. Claro, sigue habiendo porque no se resuelve en cinco años, pero lo que había era impresionante. Como se veía del exterior al estado, las enfermedades, los padecimientos, era muy lastimoso. Era algo muy triste y como lo mencionas, doctor, apuntar con el dedazo no está bien, se necesita la vocación.

DPC: Te voy a dar un ejemplo. El centro de distribución de medicamentos no lo tiene nadie en el país. Que llegue el medicamento directo a la unidad médica, que ahí veas las medicinas que se van a usar todavía el resto del año y todo el próximo año, y todavía hay mil millones para comprar más medicinas para los chiapanecos en el próximo año. Eso es algo nunca visto y te preguntan: oye, ¿cómo le haces para surtir tu receta completa? Pues porque tenemos una planificación y todo lo que es la distribución con un control total. Ya no hay pérdida de medicina.

JL: Doctor, el reconocimiento que está haciendo Morena de los aspirantes en Chiapas muestra el nivel de aceptación y de reputación que tiene cada uno de ellos y entre ellos tú, doctor. Hay un muy alto reconocimiento del doctor Pepe, no en un solo sector, sino en muchos sectores. Pienso yo como periodista y como observador que mucho ha tenido que ver el trayecto que has recorrido paso a paso, pero me gustaría compartir con nuestros lectores cómo fue este trayecto, doctor, ¿cómo llegaste? ¿qué administración encontraste? y ¿cómo empezaste a planear a construir y a recorrer los rincones de Chiapas? Y dicho sea de paso, ¿qué descubriste?

DPC: Bueno, de por sí por naturaleza tu servidor es más de campo que de escritorio. Yo creo que en el campo se construyen las grandes políticas públicas; ahí caminando con la gente, ahí viendo los centros de salud. Adentro de un hospital que llegas y que está lloviendo y dices ¿qué hago yo en el escritorio habiendo tantas cosas que atender afuera? A mí enciérrame en una oficina y me acabas, pero llévame al campo y soy todo terreno de por sí. Luego vino el tema de la pandemia y había que moverse y eso nos movió a todo Chiapas y ustedes fueron parte importante de esto. Pero en el caso de tu servidor, me moví hasta los últimos rincones a sesionar en todas las regiones y ahí iba yo sin temor al contagio. Hoy es mi momento, hoy me toca estar al frente junto con el señor gobernador que me tendió la mano, que es la otra parte de los sanitaristas que hemos discutido en los grandes foros nacionales y mundiales. Si la autoridad y la voluntad política está de nuestro lado, estás a caballo y aquí en Chiapas el doctor Rutilio es la voluntad política que cualquier sanitarista desearía tener y yo la tengo. A nivel nacional está el licenciado Andrés Manuel López Obrador que también tiene la voluntad política para avanzar en el tema. Con eso te mueves y eso me permitió conocer más a profundidad Chiapas. El tema de la salud es algo difícil, en la pandemia había miedo, pero nunca pensé que me podía contagiar. El trabajo y el compromiso de servir de apoyar, lo adopté sin miedo. Yo nunca me contagié. Todo por el bien de la gente, de los trabajadores. Fuimos a salvar las cosechas, salvamos la cosecha del mango, del café; entraba mucha gente para trabajar en México, gente de Guatemala, por ejemplo. Muchas cosas que aparentemente no son del ámbito de la salud, pudimos resolverlas desde el Consejo de Salud. Todos los días con alto sentido de responsabilidad y eso nos permitió conocer mucho más de nuestro querido estado.

JL: Me imagino que fue conocer, además de lo que estaba pasando por la epidemia, aspectos pues muy relevantes del día a día, de las enfermedades cotidianas, ¿no es así, doctor?

DPC: Yo juego mucho con el tema de que me dicen que si estamos en campaña y respondo que nosotros siempre vivimos en campaña. Cuando el covid hicimos una gran campaña, ahorita con el dengue hay una gran campaña, vamos a vacunar de influenza, pues ahí va una gran campaña. Sacamos trípticos, folletos, medios de comunicación, todo. Nosotros vivimos haciendo campañas.

JL: Doctor, ¿tu formación científica pero también humana te fortalece como uno de los aspirantes en esta búsqueda?

DPC: Si tú no aplicas lo que yo llamo alma, vida y corazón a lo que haces, yo no veo éxito para todo lo que se tiene que hacer; desde ahí tienen que entrar estos conceptos, porque si lo haces fríamente corres el riesgo de que se te escapen cosas que la población está esperando de ti y todos los sectores de esta población de nuestro querido Chiapas esperan algo del gobierno. Hay quienes lo piensan en una proporción, hay quienes lo piensan en otra, pero todos tienen que tener y sentir que tienen un gobierno que representa una fuerza que les da la seguridad, que les da la salud, que les da la educación, que les da todo para poder estar en un bienestar.

JL: ¿Qué retos tendría Chiapas en el próximo sexenio en materia de salud?

DPC: A partir de la salud podemos mover todos los temas y no porque yo sea hoy el secretario de Salud. Es que me queda claro cuántos factores que se controlan desde un gobierno son proporcionalmente o de manera directa influyentes para que la gente viva feliz y aspire a sus propio bienestar, ese que quiere cada familia. Porque el deporte es salud; por otro lado, tenemos que garantizar muchísima seguridad; tenemos que trabajar las cosechas el campo. Mucha gente vive en el campo trabajando. ¡Cómo no te vas a sentir orgulloso cuando subes por San Juan Chamula y ves la cosecha de las flores en Zinacantán! Todo eso hermoso que está en la zona de los Altos; tú dices ¡Bendito Dios! ¡Te vas por Tapachula y ves el café! ¡Ves en los mangos! y la gente cosechando. No lo ves en cualquier parte, en Chiapas lo hacemos. Entonces lo tenemos todo. Económicamente se considera un estado pobre, pero con todo lo que tenemos ahí están las cosas. ¿Cómo verlo? Integral; si tú generas seguridad, esparcimiento, alimentación, educación, salud en su propia dimensión, desde ahí generas bienestar y el bienestar se logra en un completo estado de salud físico y mental de las personas. Entonces si tú tienes los conceptos bien claros, lo que se tiene que hacer es diseñar bien las estrategias para poder hacer y abrazar a todos, también a los que visitan Chiapas y garantizarles eso.

JL: Doctor ¿en qué momento de tu vida o de tu trayectoria pública pensaste en la gubernatura? ¿Cómo llegó?

DPC: Es que mira, llega desde el momento en que sirves y usas tu instrumento, porque déjame decirte que cuando yo llevé la maestría, llevé política aplicada a la ciencia. Y en la política aplicada a la ciencia, toca partidos políticos y todo eso. Es un arte estar dentro de las ciencias sociales; porque además llevando sociología y economía de la salud, imagínate lo que eso representa. Es política aplicada a la ciencia, no politiquería, porque la politiquería podría caer en el desorden social. Entonces, ¿qué tienes que hacer para brincar y avanzar con los escalones del bienestar? Hacer de la política un instrumento para ponerlo al servicio de la población, de la gente que lo necesita, de propios extraños, de grupos de empresarios, de comunicadores, de poblaciones desprotegidas, de poblaciones pobres, de poblaciones del sector medio. ¡Todos! Tenemos que hacer un frente común para ir juntos y desde ahí tiene que ser tu óptica y si la política es el instrumento para poder servir y no para servirte, pues ahí está la inspiración. Pero así como yo lo aprendí del señor gobernador, es mediante el trabajo. No es que esperes si haber si te dan un puesto. No, eso no está bien. No dice ahí en las ciencias políticas “se dan puestos”, sino que se trabaja, se construye. Hay objetivos, hay sustentos que le dan a la política sentido, es una gran pasión por esa ciencia.

JL: Doctor, tú eres de los primeros obradoristas, muy cercano también al movimiento de Andrés Manuel López Obrador y por supuesto, bien liderado en Chiapas por el gobernador Rutilio Escandón. ¿Nos platicas un poco cómo la convicción llegó a ti en esa línea de pensamiento?

DPC: De lado de mi jefe porque yo le digo así. Creo que en las instituciones uno se debe alinear con lealtad y hacia la superioridad. Eso es un principio básico de una gente institucional; entonces yo he aprendido mucho, aparte del respeto, el cariño que le tengo como el gran ser humano que es; he aprendido cómo hace la política, la aplica, pero he aprendido también cómo él camina tan tranquilo y tan convencido de que las cosas van avanzando. En nuestro movimiento yo sí me siento incluido. Lo platicaba con nuestra líder nacional, la doctora Claudia Sheinbaum, ahora que estuvo en Chiapas, del ejercicio que se hizo de adhesión de firmas, yo lo viví en el movimiento en el 2017. Nos convocó el licenciado Obrador a unirnos todos en el movimiento y ahí empiezas con tu convicción. Imagínate si no hubiera dado yo ese paso, no hubiera sido secretario de Salud ni estuviera aquí contigo sintiendo y compartiendo tantos momentos importantes que hemos vivido en la Secretaría de Salud.

JL: Eres consejero estatal y nacional de Morena también, ¿verdad?

DPC: Sí, estatal y nacional. Estatal elegido desde las bases y nacional, elegido entre los compañeros de todos los consejeros estatales de todo el país.

JL: Doctor, ¿qué piensas tú de la participación de las mujeres en la política?

DPC: Excelente, estuvimos hace poco con la Cámara de la Construcción, hicimos un desayuno, llevamos el mastógrafo para las damas de ahí, y entonces yo les comentaba eso, que hubo un tiempo en que la mujer ni siquiera tenía derecho a sufragar, ahora todo ha cambiado para bien.

JL: ¿Qué piensas del liderazgo de Claudia Sheinbaum?

DPC: ¡Excelente! ¡Es excelente! Es una mujer que es de ciencia y de política. No es una improvisación, es un perfil. Yo pienso que estamos en buenas manos. Porque además pienso que una mujer cuántos atributos no posee en temas de organización, de sistematización de trabajo, de muchas cosas y con la firmeza que ella se conduce, yo creo que nada qué dudar que la Cuarta Transformación va a seguir adelante y viendo frutos importantes.

JL: Doctor, ¿dónde naciste? Por ahí dicen que no eres chiapaneco.

DPC: En Cardona, Chiapas; El Triunfo, Primera Sección, perteneciente al municipio de Juárez, Chiapas. Ahí nací en un pueblo de pobreza extrema, le decimos Cardona, porque ahí dinamitaron para que pasara la vía del tren, y al dinamitar, los cerros que cayeron, cayeron sobre el superintendente del proyecto y lo enterraron. Se llamaba Francisco Martínez Cardona y mi papá era el agente municipal de ahí. Era un lugar muy pequeño, de 50 viviendas. Éramos no mayor a 300, 400 habitantes donde yo nací. No es Juárez pues, Juárez es la cabecera. Era una ranchería de Juárez. Y ahí mi papá dijo, vamos a firmar unos librones para ponerle entre todos el nombre de Cardona, aunque se llame El Triunfo. En nombre de ese hombre que murió ahí que vino de fuera para ponernos el transporte. Entonces ahí nací, a nueve kilómetros caminando para poder ir a la escuela al sexto año de primaria. El que llegaba bien a una escuela llegaba a caballo y el 90 % caminábamos nueve kilómetros de ida y nueve kilómetros de regreso.

JL: Era una vida de campo.

DPC: Sí, por los caminos reales que le llamaban. Ahí íbamos a la primaria a Juárez que era la cabecera y terminé sexto año. Los primeros cinco, que para mí fueron cuatro, porque pues daban dos grupos un solo maestro y a veces hasta tres, pues si tú te apuras, adelantabas. En nuestro pueblo había una primaria de dos maestros para todos los seis grupos y el sexto año lo terminé en la escuela Miguel Alemán de Juárez, Chiapas, la cabecera. Salía de casa a las 5 de la mañana para entrar a las 8 de la mañana a la escuela y a las 4 o 5 de la tarde estabas de regreso para ponerte a trabajar también en la casa en cuestiones del hogar. Para ir a la secundaria ya no había en Juárez; entonces mi padre hizo un gran esfuerzo para llevarnos a Villahermosa porque era lo que nos quedaba inmediato para continuar estudiando. Y no solo yo, sino toda la gente que vive en Reforma, en Pichucalco, en todos esos municipios; hasta para Palenque sigue siendo su punto de referencia Villahermosa capital, el municipio de Centro y allá tenías que ir porque venir a Tuxtla era pensar en irte muy lejos. Así era, pues. Entonces yo tuve que hacer secundaria, prepa y carrera en Tabasco, pero mi origen es chiapaneco.

JL: Tan chiapaneco como Belisario Domínguez.

DPC: Tan chiapaneco como cualquier chiapaneco.

JL: Lo que pasa es que es la politiquería a veces, el querer desorientar a la gente pero qué importante que se aclare, porque yo lo que veo es que el profundo amor que tú tienes, doctor, por Chiapas, lo viviste paso a paso desde niño; eso de caminar nueve kilómetros de regresar a la casa, de trabajar desde pequeño, estas imágenes que hoy nos compartes nos dan una idea muy clara de cómo se crece en medio del estado y conociendo todos sus retos.

DPC: Yo crecí en pobreza extrema, mi primer par de zapatos yo lo usé a los ocho años. Esa fue mi niñez, los dedos de mis pies estaban separados los dedos totalmente, porque caminábamos además en la grava de la vía del tren.

JL: ¿Cómo era la vida de los niños en ese entonces?

DPC: Padrísima porque te la pasabas en el río o jugando beisbol. Construías una pelota de papel para poder jugar; comiendo naranja de un árbol, cortando el mango cuando llegaba a tiempo maduro. Fue una vida padrísima. En la pobreza, en la pobreza ser feliz.

JL: ¿Y la relación con tus padres, doctor? ¿Qué memorias tienes?

DPC: Excelente. Somos 14 hermanos, marimbita, pero también teníamos 14 primos del hermano de mi mamá. Yo tengo mi homólogo con mis tíos que exactamente tenía la misma edad.

JL: ¿Has regresado al lugar donde naciste, doctor?

DPC: Sí, claro. Es que allá quedó todo. Allá está mi papá que en paz descanse; y allá está el lugar donde nacimos. Luego tuvo mi papá la oportunidad de tener un rancho pequeño pero allá está, y cuando quieres ir así como recobrar un poco de energía de tus antepasados, de tus ancestros, pues allá vivieron mi par de abuelas y ellas también están sepultadas en nuestro panteón, y allá llegamos. Y ahora que fui jefe de la Jurisdicción de Pichucalco, que tuve la oportunidad, estaba más cerca, iba más seguido, ahora paso cuando voy a Ostuacán y subo ahí por Peñitas, paso por la casa, me paso y echo un pozolito y seguimos.

JL: Doctor ¿te gusta leer? Además de leer ciencia, ¿te gusta la literatura u otros géneros?

DPC: En el tiempo escaso que queda después de toda esta jornada de labores, sí, porque creo que hay que leer para documentarse; el médico tiene que permanecer leyendo, actualizándose, pero no nomás leo medicina, me encanta mucho Eraclio Zepeda, un tuxtleco.

JL: Doctor, ¿cómo eres como papá? Sabemos que tus hijos son tu motor de vida.

DPC: Pues la verdad es que como todo papá, trato de que no me gane tanto el sentimiento para educar a mis hijos, porque cuando educas demasiado permisible no pones límites y puedes cometer el error de crecer hijos sobreprotegidos.

JL: Si todo se da y el sexenio llega para el doctor Pepe Cruz, ¿cómo quisieras dejar Chiapas en 2030 para tus hijos y para la gente que cree en ti?

DPC: Yo desearía que esos años, si Dios, la población y todos los que tenemos que decidir, nos dan la oportunidad y llevamos un buen aval como hasta ahorita siento que hemos logrado la armonía, veo en el fondo de todo este parte aguas, que ya sentó las bases el señor gobernador, un horizonte de mucha esperanza para el desarrollo de Chiapas.