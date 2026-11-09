Drástica caída del precio del café robusta

Productores de la región iniciaron el corte del café con la información de que la especie Robusta sufrió una drástica caída de 50 a tan solo 27 pesos el kilogramo, lo que generó un desplome del 45 por ciento en comparación con el precio al que se vendió el año pasado.

La situación deja en la indefensión a cientos de familias que tienen en esta actividad el sustento de su economía.

Afectados

Pedro Baldemar, uno de los productores que ha estado en la lucha porque se haga justicia a los productores agrícolas dedicados al café, puntualizó que el kilogramo de robusta se está pagando en 27 pesos.

Refirió que el año pasado los compradores lo pagaron en 50 pesos, lo que representa una pérdida de 23 pesos por cada kilo, esto en plena temporada de cosecha.

Dijo que para los productores la cifra no solo es una baja, sino que es una drástica pérdida, ya que con 27 pesos por kilo no se recuperan ni los costos de producción, por lo que indica que de continuar con este precio habrá mayor crisis en las familias dedicadas a este cultivo.

Señaló que en el Soconusco son alrededor de 35 mil pequeños productores dedicados a la producción del aromático grano, en la variedad robusta, con una producción aproximada cada año de 300 mil toneladas, lo que la convierte en una de las zonas cafetaleras más importantes de Chiapas y del país.

Sin recuperaciones

“Para este año la comercialización no nos favorece, el productor corta, paga jornales, paga transporte, paga fertilizante y mantenimiento a su terreno, y al final recibe un precio que no alcanza para cubrir lo invertido”, afirmó.

Reconoció que el inicio de la cosecha es, tradicionalmente, la época de mayor movimiento económico de la zona alta y media del Soconusco. Es cuando hay trabajo para cortadores, cuando circulan recursos en las comunidades y cuando las familias recuperan lo invertido durante todo el año.

Indicó que este año, la historia es distinta, los productores arrancan la cosecha sabiendo que, con el precio actual, cada kilo que cortan les deja una pérdida.

Mencionó que la caída del 45 por ciento en el precio del kilogramo golpea directamente a los pequeños productores que son la mayoría y que no tienen capacidad para almacenar, esperar mejores precios o negociar en grandes volúmenes.