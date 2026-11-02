Dulces y Día de Muertos en La Hacienda

Como ya es costumbre, en La Hacienda miles de chiapanecos se dieron cita para realizar actividades alusivas al Día de Muertos.

Desde las cinco de la tarde acudieron a las calles del fraccionamiento al poniente de la capital del estado, personas de todas las edades vestidas con ropas típicas alusivas a las festividades y otros con usanzas de Halloween.

En todo caso, la visita en esta zona de la ciudad se ha convertido en una experiencia de convivencia, donde se destaca la pasarela de disfraces, música en el parque de la colonia y una casa en particular que reparte toneladas de dulces con el patrocinio de dulcerías.

Vigilancia

Se pudo ver en las calles a autoridades resguardando el lugar, que fue cerrado al tráfico vehicular generando también un embotellamiento.