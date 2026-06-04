Duplican la media nacional en donación voluntaria

Chiapas se ha colocado por encima de la media nacional en donación voluntaria de sangre, al alcanzar un 20 % durante el primer trimestre de 2026, frente al 10 % que reporta el promedio del país, informó el secretario de Salud del estado, Omar Gómez Cruz, durante el arranque del Segundo Maratón de Sangre 2026 “Extiende tus brazos por México”.

En representación del gobernador Eduardo Ramírez, el funcionario estatal destacó que esta cifra es reflejo del creciente compromiso social y de las estrategias implementadas para fomentar la cultura de la donación altruista.

Son verdaderos héroes

“Donar sangre es donar vida. Es darle sangre a un niño que tiene leucemia, a una mujer embarazada con emergencia obstétrica, a pacientes que sufrieron un accidente. Quienes donan son los verdaderos héroes”, expresó Gómez Cruz, al reconocer a las y los donantes voluntarios, así como a las instituciones aliadas como el Sistema DIF Chiapas y al personal del Banco de Sangre “Dr. Domingo Chanona Rodríguez”, por su labor humanista.

Como parte de las actividades para crear una cultura de donación desde la infancia, se realizó la entrega de premios del Segundo Concurso Nacional de Dibujo Infantil 2026. Los ganadores fueron: Primer lugar: Adara Reyes Campillo, con el dibujo “El amor se multiplica donando”.

Segundo lugar: Jade Sinaí Muñoz de los Santos, con “Donar sangre”.

Tercer lugar: Héctor Manuel Hidalgo Álvarez, con “Donación de sangre”.

Reconocimientos

Además, se otorgaron reconocimientos a los centros de colecta con mayor porcentaje de donación voluntaria y altruista: Hospital de la Mujer de San Cristóbal de Las Casas (primer lugar), Hospital de la Mujer de Comitán (segundo lugar), Hospital “María Ignacia Gandulfo” de Comitán (tercer lugar).

Las autoridades hicieron un llamado a la población a seguir sumándose a esta causa que salva vidas, y anunciaron que el maratón continuará realizando jornadas de colecta en distintos puntos del estado durante las próximas semanas.