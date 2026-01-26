Duplicarán inversión millonaria para microcuencas

Para reducir la contaminación que enfrentan algunos cuerpos de agua y para atender la infraestructura de las microcuencas de Chiapas, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Malena Torres Abarca, confirmó que se duplicará la inversión en esos sitios, pasando de 100 a 200 millones de pesos.

Dijo que en esta administración se le está invirtiendo para cuidar las microcuencas en 33 municipios y 99 comunidades, acciones que procuran el rescate del agua y tener espacios más limpios.

Esto, enfatizó, trae en consecuencia que también haya una protección a la flora y fauna en esos lugares.

Torres Abarca comentó que están por finalizar los trabajos en 71 microcuencas de las 800 que se tienen en la entidad. El proceso consiste en hacer terrazas de retención de lodo, piedras y ramas del sitio para permitir una mejor filtración.

Proyecto

La secretaria de Medio Ambiente mencionó que se trata de un proyecto que, incluso, se ha presentado en escenarios internacionales para hacer conciencia de qué se puede hacer para combatir el cambio climático.

Ríos de Chiapas

También se están haciendo análisis de las condiciones que enfrentan los ríos de Chiapas, de los cuales algunos presentan contaminación.

Debido a que se han tenido buenos resultados con esta política resaltó la inversión de 100 mdp más para llegar a otros municipios y las comunidades se vean beneficiadas.