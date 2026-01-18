Duran pequeños negocios menos de dos años

Chiapas podría verse beneficiado, tras un acuerdo nacional entre la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Asociación de Bancos de Mexico (ABM), para incidir en la permanencia de pequeños negocios en Chiapas, que igual que la media nacional cierran antes de cumplir dos los de apertura.

Así lo explicó la empresaria Adriana Sánchez, quien dijo en un encuentro nacional como invitada, que tiene como fin desarrollar e implementar acciones de difusión y promoción en materia de educación financiera, como la bancarización, financiamiento, digitalización, ahorro y medios de pago, dirigidas a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) del país.

Convenio

De esta manera se espera contribuir a su crecimiento económico, por ello, la ABM y la Coparmex firmaron un convenio de colaboración que, en principio, tendrá una vigencia de dos años, con la posibilidad de renovarse a petición de las partes.

La ceremonia de firma de este acuerdo estuvo encabezada por el presidente de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, y por la directora general de la ABM, Regina García Cuéllar, que destacó la suma de esfuerzos entre el sector bancario y empresarial que representa dicho documento, en beneficio de este sector que genera más del 50 % del Producto Interno Bruto (PIB) y concentra más del 70 % de la fuerza laboral del país.

Oportunidades

De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 52 de cada 100 MiPyMEs cierran antes de cumplir dos años de operación, principalmente por deficiencias en sus procesos de digitalización, de acceso a financiamiento y de educación financiera; el convenio firmado será clave para lograr que se abran más y mejores oportunidades, gracias a que podrán tomar decisiones con conocimiento que aseguren su supervivencia y crecimiento económico.

Decisión estratégica

El convenio entre la Asociación de Bancos de México y Coparmex es una decisión estratégica, no es un acto simbólico. Es una apuesta concreta por fortalecer a las MiPyMEs que representan el 98.8 % de las unidades económicas del país y generan más del 70 % del empleo.

Las acciones contempladas incluirán, entre otras actividades, la organización de diversos webinars con la participación de especialistas en la materia, así como la difusión de los materiales generados entre los asociados de ambas instituciones, a través de sus canales institucionales y redes sociales.