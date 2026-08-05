Durante julio, FGE fortalece prevención de la violencia

Derivado de la implementación de la estrategia “Prevenir para el Buen Vivir”, la Coordinación General de Prevención Social de la Violencia con Participación Ciudadana (Previpac), a cargo de Ciro Sales Ruiz, fortaleció durante julio las acciones preventivas desarrolladas por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Se consolidó la presencia territorial mediante la instalación de 22 comités de Prevención con Participación Ciudadana, en las colonias Cerro Hueco, Hechos No Palabras, Los Pájaros, Paseo del Bosque, Villarreal, Loma Bonita, El Jobo, Real del Bosque, Los Ángeles del Centenario, Loma Verde, Buenavista, Potrero Mirador Sección 1741, Rosario Poniente, Pomarrosa, Esperanza El Sabinito, Miravalle, Altos del Sur Altaluz Sección 2119, Mercado Zoque, Canteras, Popular Ideal Sección 1732, 2 de Marzo y Villas San José de Tuxtla Gutiérrez.

En este sentido, un total de 448 ciudadanas y ciudadanos asistieron a las jornadas de integración de comités, fortaleciendo la organización comunitaria y los mecanismos de corresponsabilidad social para la prevención de la violencia y del delito.

Asimismo, en coordinación con las fiscalías especializadas, Fiscalías de Distrito y demás áreas sustantivas de esta institución, se desarrollaron 76 acciones en materia de prevención, entre pláticas informativas, talleres, obras de teatro y actividades de sensibilización, fortaleciendo la cobertura institucional en materia de prevención social y proximidad ciudadana.

Estas acciones, reflejan el compromiso institucional de la FGE con la prevención social de la violencia, la participación ciudadana y la reconstrucción del tejido social, en concordancia con los objetivos del Plan, consolidando la prevención social como un eje estratégico para la construcción de entornos más seguros.