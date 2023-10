Eclipse solar, ¿puedo quedar ciego al verlo directo?

Este 14 de octubre los chiapanecos tendrán la oportunidad de observar un eclipse solar que comenzará a las 9:47 de la mañana y alcanzará su punto más alto a las 11:26 del día, sin embargo, se tienen que seguir varias recomendaciones para apreciarlo con responsabilidad para evitar daños a la salud.

Gabriel López Colmenares, del Comité Local Eclipses México, explicó que ver este evento a simple vista pudiera dejar ciego a una persona; no obstante, hay mecanismos para apreciarlo con responsabilidad. Uno de los métodos son los visores certificados por la norma ISO 12312-2.

También este suceso puede disfrutarse con telescopios, binoculares, cámaras y celulares a través de filtros especiales. Además, las personas pueden hacer un orificio con una aguja en una hoja de papel para verlo desde otra perspectiva.

Se pide a la población que no use lentes de sol comunes, tampoco que vea el eclipse a través de las nubes. No es recomendable observarlo por medio de radiografías, negativos, vidrios ahumados o filtros caseros. Los rayos del sol, a pesar de la distancia, pueden quemar la retina.

En Tuxtla Gutiérrez se podrá apreciar una parcialidad de 79.51 %, que es una cantidad importante, aunque las calles no se pondrán oscuras. El último eclipse total que ocurrió fue en 1991 y en 2017 se presentó un fenómeno similar pero de forma parcial.

Otras sugerencias para quienes vayan a disfrutar de este acontecimiento es que en el parque Bicentenario en Tuxtla Gutiérrez se tendrán telescópicos con filtros para observar el evento; también se recomienda a las personas llevar ropa manga larga, bloqueador, agua, sombrero o gorra, debido a que todo el proceso tardará más de tres horas.

El próximo 14 de octubre, debido a que será un eclipse parcial, en la ciudad capital no se oscurecerá, pero los habitantes de la península podrán observar un anillo de fuego que se generará gracias a que la luna se ubicará en el punto más lejano de la Tierra.

Finalmente, se ha pedido a la población que disfrute de este evento que no ocurre con frecuencia pero, además, es espectacular de inicio a fin, situación que también abonará a tener una mejor cultura solar.