Economía y cultura fomentan con expo mercadito en Tuxtla

Con la participación de 45 artesanos de Los Altos y 40 expositores de gastronomía chiapaneca, se realizó la expo mercadito “Raíces que se comparten cultura que vive”, a cargo del Centro Estatal de Prevención a la Violencia y Participación Ciudadana, en colaboración con el DIF estatal.

De acuerdo con la directora del centro, Yolanda María Alfaro Pérez, el evento tiene como principal intención reforzar la economía local y la identidad en Tuxtla Gutiérrez.

Motivación

Destacó que la dependencia a su cargo considera fundamental impulsar este tipo de actividades, ya que la prevención de la violencia también se fortalece a través del desarrollo económico y el fomento a la identidad cultural.

“Prevención también es impulsar la economía de todos nuestros artesanos chiapanecos”, expresó la funcionaria.

Asimismo, reconoció el respaldo de Sofía Espinoza Abarca, esposa del gobernador, como principal promotora de estos espacios para que los creadores de distintos municipios puedan comercializar sus productos en la capital.

La directora recordó que recientemente se realizó el “mini mundial” en el estadio Víctor Manuel Reyna, donde participaron 170 expositores de diversas regiones, y adelantó que se seguirán organizando eventos similares para dar continuidad a este apoyo.

Los artesanos y emprendedores interesados en participar en futuras ediciones pueden comunicarse con el DIF estatal para recibir orientación y sumarse a la siguiente convocatoria.

Al finalizar, Alfaro Pérez reiteró el orgullo por la riqueza cultural y artesanal del estado. “Amamos nuestro estado, amamos lo que produce y amamos lo que todos los artesanos con sus manos fabrican. Estamos orgullosos de ser chiapanecos”, concluyó.