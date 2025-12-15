Ecosur a la vanguardia en maestría y doctorado

El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) acordó reconocer que las lenguas originarias tengan el mismo nivel que el inglés como requisito de admisión para que los estudiantes cursen la maestría de ciencias en recursos naturales y desarrollo rural y el doctorado en ciencias en ecología y desarrollo sustentable, informó el colectivo denominado Tejiendo comunidad desde las voces originarias.

“El reconocimiento de nuestras lenguas representa un parteaguas en la vida académica de quienes provenimos de pueblos originarios y posiciona a Ecosur a la vanguardia nacional al promover condiciones de justicia lingüística y epistémica”, agregó.

“Este primer paso impulsa un diálogo académico horizontal e intercultural, orientado a fortalecer la pluralidad epistémica en los centros de investigación del país, donde los conocimientos y saberes comunitarios sean reconocidos como fundamento para la integración y consolidación de una nueva generación de personas intelectuales provenientes de pueblos originarios”, afirmó.

Iniciativa

El colectivo explicó que con motivo del trigésimo aniversario de la fundación de Ecosur, estudiantes de maestría, doctorado y asistentes de investigación con interés en ingresar a su programa de posgrados, participaron en las actividades del Artilugio denominado Ecosur inclusivo, realizado en tres encuentros el 7,14 y 28 octubre pasado.

“El objetivo central de esta iniciativa fue propiciar un espacio de reflexión, reconocimiento y reivindicación de la diversidad existente en la comunidad ecosureña”, con lo que “se buscó visibilizar que los distintos espacios institucionales que habitamos poseen un sentido de pertenencia, mediado por vivencias, conocimientos, prácticas, identidades, lenguas, cultura y relaciones de poder, las cuales, en ocasiones, invisibilizan y normalizan la exclusión, el racismo y el capacitismo”, manifestó.

Diálogo

Dijo que “26 personas reflexionamos y dialogamos las problemáticas y los retos específicos que implica ser estudiante perteneciente a los pueblos originarios dentro de Ecosur y a partir de los diferentes encuentros acordamos fundar el colectivo Tejiendo comunidad desde las voces originarias, con el fin de “construir espacios académicos no solo inclusivos, sino diversos, pertinentes y situados desde nuestras realidades”.

El grupo manifestó que luego de realizar observaciones, sugerencias y planteamientos dirigidos a la revisión de los reglamentos, estatutos y normas que rigen la vida estudiantil en Ecosur, el responsable de la Orientación de Estudios de Sociedad y Cultura, Juan Iván Martínez Ortega, “presentó una propuesta ante el Comité de Docencia para el reconocimiento de las lenguas originarias, al mismo nivel que el inglés, como requisito de admisión en los programas de maestría y doctorado que ofrece la institución”, y luego de un proceso de análisis fue aprobada la propuesta.