Ecosur vive una marginalidad epistémica

Pese a que el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), genera un conocimiento contextualizado sobre las enfermedades que padece la población del sureste de México, la institución sufre una marginalidad frente a otros centros de investigación como la UNAM o el Tecnológico de Monterrey, esto, explicó el académico David Fajardo, por sesgos que aún se mantienen.

Durante una ponencia en Ecosur, Fajardo señaló que en los comités donde se dictaminan qué investigaciones se financian, prevalecen inercias que no dan paso a cambios, tales como el “chilangocentrismo”.

Contexto

En ese sentido, David Fajardo resaltó las situaciones “heroicas” que sobrellevan investigadores de Ecosur, quienes en ocasiones tienen que poner de su propio bolsillo para financiar las investigaciones.

Esto contrario a lo que sucede con universidades como la UNAM, que tienden a estar más conectadas globalmente y que, dijo, terminan atendiendo problemas de salud más relacionadas con poblaciones europeas o norteamericanas o de quienes viven en la Ciudad de México.

Políticas públicas

Ecosur, resaltó Fajardo, académico de la Universidad Politécnica de Valencia, España, realiza investigaciones contextualizadas con las que se pueden desarrollar políticas públicas de salud referentes a enfermedades como la tuberculosis.

Celebró que el centro de investigaciones señale a estas problemáticas no sólo como situaciones de salud, sino como una consecuencia de la falta de cumplimiento de derechos humanos.

“Ecosur debería estar en contacto directo con el secretario de salud, por su conocimiento estratégico que sirve para problemas complejos”, señaló el investigador.