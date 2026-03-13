Ecoturismo, el futuro de Chiapas: experto

En el marco del Primer Congreso Nacional de Turismo de Naturaleza, organizado por la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), el arquitecto Héctor Ceballos-Lascurain, quien acuño en 1981 el concepto de ecoturismo, señaló que este tipo de turismo es el futuro del estado por lo atractivo que resultan los paisajes naturales a personas de otros países.

En su conferencia magistral, Ceballos-Lascurain dijo que ni el turismo comercial ni el de aventura son los idóneos para el estado. Sostuvo que “el porvenir de Chiapas es el ecoturismo, que venga gente de todo mundo a preciar la naturaleza”.

Mencionó el caso del aviturismo, una práctica que consiste en la observación de las aves. Dijo que, en Estados Unidos, hay 57 millones de aficionados a esta práctica, de las cuales 20 millones realiza por lo menos un viaje al año a otra región.

Señaló que en ese sector Chiapas y México tienen una oportunidad, ya que el país alberga mil 150 especies que representan el 10 % del total de aves del mundo. Al respecto, mencionó la Sima de las Cotorras, ubicada al oeste de Chiapas.