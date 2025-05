Eddy González rinde tributo a danzantes

Desde hace algunos años Eddy González ha dedicado tiempo, creatividad y paciencia a su arte. Considera que con el paso del tiempo ha ido perfeccionando sus trazos y técnicas para que sus pinturas tengan su propio estilo.

Descubrió su talento

Su inmersión en las artes visuales se dio casi de manera fortuita, mientras estudiaba la carrera de Ingeniería en Energías Renovables descubrió el talento que tenía para dibujar y a partir de entonces continúo con la pintura.

Por extraño que parezca, Eddy reconoce que a pesar de haber culminado la ingeniería no la ejerce pues ha logrado vivir de su arte; aunque no ha sido fácil para él, eso es motivo de felicidad y orgullo.

“Siempre he dicho que las cosas tardan en salir pero salen, como todo, a veces hay temporadas altas y temporadas bajas, pero afortunadamente puedo decir que no he sufrido por la falta de comida en la mesa”.

Perfección, lo más importante

Para Eddy lo más importante es la perfección, generalmente busca que sus pinturas muestren el realismo de la cultura chiapaneca; por ahora se ha centrado en danzantes, como los Parachicos, los Tigres del Calalá, los Shores de Coita y los de Tancoy de las Rosas.

Esta característica de sus pinturas lo ha llevado a exponer en varios lugares, incluso haber recibido reconocimiento de políticos y hasta del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.