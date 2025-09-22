Edificarán viviendas en Tuxtla a mitad de precio

De acuerdo con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en Tuxtla Gutiérrez se están construyendo un total de 448 viviendas que se venderán a mitad del precio de lo que se ofrece en la parte comercial, y el proyecto estará dirigido para quienes ganan entre uno y dos salarios mínimos.

El pasado 8 de septiembre Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, publicó un video en sus redes sociales donde explicó la construcción del nuevo fraccionamiento llamado Nueve Palmas, en la capital chiapaneca.

La estrategia forma parte del programa federal llamado Vivienda para el Bienestar, el cual busca apoyar a las personas que no cuentan con este tipo de patrimonio.

En la visita que hizo a Tuxtla Gutiérrez en este mes de septiembre, detalló que se trata de la construcción del tercer fraccionamiento.

Nueve Palmas es un desarrollo de 3.4 hectáreas en el que se construirán 28 edificios que van a tener 16 departamentos cada uno. En casi colindancia hay otro espacio que tiene alrededor de 11 hectáreas, en las cuales se planea la construcción de otras mil 500 viviendas.

Avances

“Estamos avanzando de manera muy importante aquí en Tuxtla Gutiérrez y en el estado de Chiapas”, agregó el director general del Infonavit.

A inicio de este mes, el pasado 2 de septiembre, se comentó de otro fraccionamiento en Tuxtla Gutiérrez, llamado La Gloria, en el cual se construirán 280 viviendas y las primeras 120 se entregarán en el mes de diciembre de este año.

De hecho en la narración se resaltó que se tienen firmados nueve contratos para la construcción de cuatro mil 235 viviendas en Chiapas, para municipios como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Comitán.

Se prevé que en la entidad para los próximos meses, como parte del programa federal, se puedan edificar unas 14 mil casas.