Edificios más altos, el futuro de San Cristóbal

Ante la alta de oferta y demanda de terrenos irregulares en San Cristóbal, el municipio, a través de la Comisión de medio ambiente y la Comisión de obras públicas, realizó una reunión con inmobiliarias, quienes también expresaron su preocupación por la creciente cantidad de agentes inmobiliarios que no tienen ni la capacitación ni la acreditación.

Inercia del libre mercado

En entrevista exclusiva, el cuarto regidor, Fidel Kalax, señala que este crecimiento en la oferta y demanda de terrenos es un ejercicio propio del libre mercado que no se puede regular. “Al final, las tierras tienen dueños privados o comunitarios y todos tienen derecho a comprar y vender” agrega.

Sin embargo, recalca que todo comprador tiene la responsabilidad de conocer qué se está comprando y qué sí se puede hacer en ese espacio. En ciertas áreas indica que sí se tiene el derecho de comprar, más no de subdividir, es decir, vender para desarrollo inmobiliario.

En caso de hacerlo, la dirección de ecología y la comisión deben supervisar y garantizar que lo que ofertan cumpla con las autorizaciones necesarios. “Pero la realidad es que nos vemos rebasados por la cantidad de lotes irregulares” acepta el regidor.

En la reunión, indica Kalax, las inmobiliarios que asistieron y que forman parte de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) dijeron no ofertar esos terrenos irregulares. Sobre todo, porque para formar parte de la AMPI deben tomar cursos constantes sobre temas de ecología. Las propias inmobiliarias, indica, también quieren limitar esta actividad, por lo que se firmará un convenio con ellas para promover la compraventa con estándares legales.

Crecimiento vertical

El propio regidor ha aceptado que la compraventa de terrenos irregulares viene de la necesidad ciudadana de buscar un lugar donde vivir. Por ello, uno de los puntos acordados fue trabajar en un proceso de crecimiento vertical.

Fidel Kalax dijo que, si bien no habrá rascacielos, porque el suelo de la ciudad no lo permite, las inmobiliarias ya están en análisis técnicos para saber qué zonas de la ciudad son aptas para construir edificios de cuatro o cinco plantas.

Sobre si en la reunión se tocó el tema de los precios, el cuarto regidor dice que no: “Pero tarde o temprano se tendrá que abordar ese tema porque definitivamente hay una burbuja inmobiliaria en San Cristóbal no sólo en la compraventa sino también en las rentas de algunos espacios”, agrega.