Edil promociona evento religioso

A través de sus redes sociales, la presidenta municipal, Fabiola Ricci, está promocionando el evento del pastor colombiano Ricardo Rodríguez, quien se va a presentar en el parque de feria los días 28 y 29 de noviembre a las 4 de la tarde. Ricardo Pérez no ha estado exento de polémicas en su país de origen. En 2022 la iglesia a la que pertenece desmintió algún vínculo con José Insfrán, pastor que fue acusado de lavar dinero proveniente del narcotráfico. Sin embargo, la iglesia de Ricardo Pérez dijo que sí participó en un encuentro religioso promovido por Insfrán.

Otra polémica sucedió cuando Pérez pidió diezmo para construir los baños de su iglesia. Medios locales cuestionaron que en su presupuesto no contemplara el costo de este servicio básico.

Esta no ha sido la única mención religiosa de la presidenta, pues dentro del palacio municipal se pueden leer carteles donde menciona a Dios como guía de su gobernanza. En otras ocasiones, en eventos oficiales ha declamado versículos.