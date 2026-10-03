Eduardo Bonifaz renunció como delegado de la SEP

Raúl Eduardo Bonifaz renunció como delegado de la Secretaría de Educación Pública en Chiapas, encargo que le había encomendado el titular de la citada dependencia a nivel federal, Mario Delgado.

Su renuncia compartida a integrantes de la Asociación de Columnistas Chiapanecos fue presentada este mismo viernes ante la instancia correspondiente, ya que tiene la intención de registrarse como aspirante a Coordinador del Distrito IX Federal Electoral (con cabecera en Tuxtla Gutiérrez), en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Bonifaz Mohedano agradeció al secretario de Educación federal y a Roger Adrián Mandujano, encargado de la dependencia a nivel estatal, así como al gobernador y a todas las dependencias de educación superior. Dijo que “haber trabajo por la educación en Chiapas fue un gran privilegio”.