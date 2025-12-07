Eduardo Ramírez Aguilar trajo la paz a Chiapas

A un año del gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, Chiapas ha cambiado. Su principal promesa de campaña consistió en mejorar las condiciones de seguridad y ha cumplido, incluso posicionando a la entidad como la más segura del país.

Además de una evidente mejora en las condiciones generales de desarrollo, la pacificación salta a la vista.

Todavía quedan retos por cumplir en los cinco años restantes de su administración, sin embargo, las mejoras en educación, salud, infraestructura y programas sociales son visibles.

Plan de Desarrollo

El plan estatal del gobernador privilegia el desarrollo con el impulso de una ideología de gobierno transversal, procurando el reconocimiento de las carencias para abordarlas, resolverlas y generar un buen vivir.

En este proceso inició hace un año, el 8 de diciembre de 2024, cuando Eduardo Ramírez Aguilar asumió la gubernatura de Chiapas tras ganar la elección estatal con la coalición Morena-PVEM-PT, además de otros partidos como RSP-Chiapas.

Desde entonces se han observado prioridades en las que destacan la Seguridad, la Anticorrupciuón y la Educación, incluyendo relevos en su gabinete por señalamientos de irregularidades.

Fuerzas armadas

En este contexto juegan un papel vital las fuerzas armadas, que han manifestado su respaldo al mandatario, quien de igual forma ha recocido el papel de éstas como principales actores de la seguridad.

De manera permanente, Eduardo Ramírez ha encabezado la Mesa de Seguridad, destacando la coordinación con la VII Región Militar, la Marina, Guardia Nacional (GN), Fiscalía (FGE) y la Secretaría de Seguridad (SSP).

La creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la cual comenzó a operar desde el primer día de su gobierno, generó una percepción de que la situación ha mejorado. Circular en carretera es posible, incluso en regiones álgidas.

Poder Legislativo

Integrantes del Congreso de Chiapas han reconocido logros tangibles, destacando que el estado se posiciona como el segundo más seguro del país gracias a una estrategia contra la corrupción, al grado que ha habido funcionarios sancionados.

Poder Judicial

Esta sana relación también existe con el Poder Judicial, con quien el mandatario mantiene una relación de respeto y coordinación que ha permitido reformar y mejorar la impartición de leyes y justicia en la entidad.

Seguridad

El gobernador ha impulsado reformas en el marco legal estatal, creando la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP); depurando los cuerpos policiales y enfocando sus esfuerzos en las causas estructurales de la violencia. No obstante en este rubro aún se tienen pendientes con organizaciones civiles y familiares de personas desaparecidas, que en la actualidad atienden sus demandas.

En lo que va de su administración, Eduardo Ramírez Aguilar ha impulsado diversas acciones, entre las que destacan programas de alfabetización, menos horas laborables, programas de comida saludable, reforzamiento del turismo, medidas contra el maltrato animal, entre otras.

De esta manera se cumple un año del gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar y habrá que esperar lo que anuncia en su informe de actividades, que sin duda debería ser pensado en la gente para socializar sus logros administrativos.

Hoy, como él mismo adelantó días atrás, rendirá buenas cuentas al pueblo de Chiapas, el cual ha visto a un gobernante orgulloso de sus raíces y de los pueblos originarios.