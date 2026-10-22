Eduardo Ramírez asiste a reunión con la presidenta

En Palacio Nacional, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en reuniones encabezadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para dar seguimiento al programa Vivienda para el Bienestar y revisar los avances en la modernización del sistema de salud.

Jefes de estado

Al término del primer encuentro, al que asistieron gobernadoras, gobernadores, presidentas y presidentes municipales, el mandatario reconoció la visión de la presidenta de México al impulsar el programa Vivienda para el Bienestar, cuyo objetivo es brindar a las familias con menores ingresos la oportunidad de adquirir una vivienda digna con todos los servicios básicos.

En esta reunión se destacó la importancia de implementar acciones que agilicen los trámites y procesos, a fin de garantizar que las viviendas se asignen de manera transparente y oportuna a las personas que más lo necesitan.

Patrimonio

Ramírez Aguilar señaló que, gracias al trabajo coordinado con la Federación, en Chiapas se entregarán más de 70 mil viviendas, lo que permitirá que más chiapanecas y chiapanecos hagan realidad el sueño de contar con un hogar propio.

Por otra parte, tras la reunión de trabajo con gobernadoras y gobernadores de las entidades incorporadas al IMSS-Bienestar, el mandatario agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum su compromiso y respaldo para continuar fortaleciendo los servicios de salud en Chiapas. Asimismo, reiteró que la salud y el bienestar del pueblo chiapaneco son una prioridad.

“En Chiapas estamos comprometidos con esta gran transformación, porque la salud no debe ser un privilegio, sino un derecho de todas y todos. De la mano de nuestra presidenta, seguiremos trabajando para garantizar una atención médica digna, gratuita y de calidad, especialmente para quienes más lo necesitan”, expresó.