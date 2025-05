Eduardo Ramírez celebra con las madres de Tuxtla

En el marco del Día de las Madres, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar convivió con mujeres de distintas colonias de Tuxtla Gutiérrez, a quienes entregó obsequios y reiteró el compromiso del gobierno de la Nueva ERA de trabajar por el bienestar y una mejor calidad de vida para todas y todos, con especial atención a las chiapanecas.

Desde el Comedor del Humanismo, en la colonia Patria Nueva, y acompañado por su esposa Sofía Espinoza Abarca y sus hijas Yazmín, Renata y Grecia, el mandatario enfatizó que las mujeres son una prioridad para su administración. Por ello, dijo, se trabaja para garantizarles servicios de salud, seguridad y autonomía económica, mediante esquemas de financiamiento.

Mensaje

“Soy un gobernador cercano al pueblo y eso no va a cambiar. Siempre estaré presente para escuchar a la gente. Seguramente no puedo resolver todo, porque no tengo todo el presupuesto, pero nunca faltará la voluntad de servir con amor, cariño y respeto a Chiapas. Hoy vengo a abrazarlas y desearles un feliz Día de las Madres. ¡Qué vivan las guerreras de las familias!”, expresó.

La señora Sofía Espinoza Abarca manifestó su reconocimiento a quienes trabajan, educan, cuidan y demuestran su amor con un abrazo y una sonrisa a sus hijas e hijos. Resaltó la lucha que emprenden día con día para sostener un hogar en armonía y en paz, convirtiéndose en el gran pilar de la sociedad y de sus familias.

Nuevos Comedores del Humanismo

Por su parte, Francisco Chacón Sánchez, secretario del Humanismo, destacó la entrega y la fuerza de las madres tuxtlecas. Anunció que este mes se abrirán cinco nuevos Comedores del Humanismo en diversos puntos de la ciudad y señaló que ya suman más de 15 mil raciones de alimentos entregadas.

El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, anunció que la colonia Patria Nueva recibirá próximamente los Convoyes de la Salud, los cuales ofrecerán servicios como mastografías. Además, informó que se llevará a cabo una intervención integral con el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria, misma que incluirá promoción de la salud, atención psicológica, salud dental y vacunación.

Destacan avances

A su vez, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, felicitó a las madres y reconoció su papel esencial en la sociedad. Agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por su compromiso con el bienestar de la capital chiapaneca, celebrando los avances en seguridad, paz y desarrollo que hoy se viven en Patria Nueva.

La diputada local, María Mandiola Totoricagüena, destacó el trabajo humanista de este gobierno al impulsar políticas públicas a favor de las mujeres y los sectores más vulnerables, lo que se refleja en este comedor comunitario que brinda alimento y ofrece dignidad, esperanza y acompañamiento. Asimismo, reconoció el esfuerzo que las madres hacen para sacar adelante a su familia.

En representación de las festejadas, Claudia Guadalupe Pérez Hernández y Cleotilde de los Santos Castañón expresaron su gratitud al Gobierno Estatal por esta convivencia y por las acciones que fortalecen la seguridad y el bienestar de la población, sobre todo de las mujeres, niñas y niños.

Estuvieron presentes en esta convivencia el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; la presidenta del Voluntariado Humanista por la Salud, Leila Margarita del Rocío Balderas Hernández; y la diputada local, Andrea Negrón Sánchez, entre otros.