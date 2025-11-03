Eduardo Ramírez convive con las familias de Copainalá

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó el panteón Municipal de Copainalá, para admirar los altares representativos de la cultura zoque y acompañar a las familias que participaban en la tradicional velada de Todos Santos para esperar la llegada de las almas de sus seres queridos.

Entre música tradicional y rodeado de aromas y flores de cempasúchil, velas, pan artesanal, somés y otros platillos típicos, el mandatario, acompañado de su esposa Sofía Espinoza Abarca y su hija Yazmín Ramírez Espinoza, recorrió el recinto y visitó la tumba del profesor Luciano, recordado promotor cultural y de la gastronomía del municipio.

Ambiente de fe

En este ambiente lleno de fe y tradición, Ramírez Aguilar agradeció al pueblo de Copainalá por su hospitalidad y por permitirle compartir una de las celebraciones más significativas y arraigadas en la identidad chiapaneca.

“Me da mucha alegría estar aquí, ratificando el mundo de la cultura prehispánica zoque, la cual es única en Chiapas. Y Copainalá preserva su tradición, es un pueblo con historia y costumbres. Decidí estar esta noche aquí porque soy un promotor de la cultura y las tradiciones que nuestro Chiapas tiene para mostrar y ofrecer a México y al mundo”, expresó.

Altares, expresión viva

Por su parte, el alcalde Carlos Cruz Cruz explicó que los altares representan la expresión más profunda del pueblo durante las festividades de Todos Santos, ya que su estructura, compuesta por tres niveles, simboliza el cielo, la tierra y el inframundo. Detalló que los elementos que los integran, como alimentos, luces y flores de cempasúchil, guían a las almas en su regreso, reflejando la fe, el respeto y el amor hacia quienes han partido.