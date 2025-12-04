Eduardo Ramírez, el gobernador de la campaña atípica

Dada una alta empatía social la campaña electoral de Eduardo Ramírez Aguilar fue atípica; en realidad no tuvo adversarios electorales, circunstancia que le permitió hacer pública su plataforma de gobierno desde meses antes de las propias elecciones.

De esta manera, los actos de campaña se convirtieron en foros ciudadanos donde los municipios y pueblos escucharon propuestas de desarrollo regional que eran retroalimentadas desde un enfoque de coparticipación, un espacio donde en realidad la ciudadanía lo reconocía como “su gobernador”, pese a que no se habían realizado las elecciones.

Filosofía de Gobierno

Este trabajo cercano a la escucha permitió también al mandatario estatal reforzar su planteamiento ideológico de gobierno centrado en la filosofía del Humanismo y el Materialismo Histórico.

En esta exposición de motivos, presentó una campaña reconocida por su enfoque innovador revitalizando la identidad cultural del estado mediante el tópico de: “Chiapanequidad” y el lema “Jamach’ ulel”, que significa “abre tu conciencia, abre tu corazón”, desde los enfoques ideológicos antes expuestos.

En esta escucha permanente, desde sus primeras actos de campaña en los municipios de La Trinitaria y La Independencia, el hoy gobernador escuchó la demanda de mejorar las condiciones de seguridad en Chiapas, aumentar la producción e incentivar el turismo, el campo y la economía local en general.

En ese inicio realizó un llamado a los partidos y a las otras contendientes a firmar un pacto de fraternidad política y de pacificación en el estado; así mismo, propuso proyectos para el desarrollo, como el impulso de zonas metropolitanas no sólo en el centro de la entidad sino en otras regiones prioritarias. Destacando también el proyecto de la autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque.

Para este proceso, dijo en repetidos actos de campaña, se contaría con el respaldo de la ahora presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien para ese entonces también contaba con una amplia simpatía nacional.

Elecciones

En esta misma dinámica recorrió prácticamente todo el estado, para posteriormente, tal como se había previsto, ganó la gubernatura de Chiapas en las elecciones celebradas el 2 de junio de 2024, obteniendo una amplia mayoría de votos.

Eduardo Ramírez Aguilar recibió la constancia de mayoría que lo acreditó como gobernador electo de Chiapas en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), en un proceso que destacó por una participación ciudadana superior al 60 %.

Recibió la Constancia de Mayoría, con un respaldo popular cercano al 80 % de los votos emitidos, en tanto que su más cercano contendiente, Olga Luz Espinosa Morales, candidata del PRI, PAN y PRD obtuvo el 11.96 % de los votos, mientras que Karla Irasema Muñoz Balanzar, de Movimiento Ciudadano, alcanzó el 3.84 %.