Eduardo Ramírez entrega apoyos al campo y obras

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó una gira de trabajo por municipios de la región Frailesca, donde encabezó la entrega de apoyos del programa Café con Humanismo, además de impulsar obras de infraestructura carretera y educativa. En este marco, destacó que el gobierno de la Nueva ERA promueve acciones humanistas orientadas a transformar la vida de las chiapanecas y los chiapanecos, fortalecer las cadenas productivas y generar prosperidad.

Acompañado por productoras y productores, el mandatario entregó plantas y semillas de café, bombas aspersoras, paquetes de herramientas, insumos, despulpadoras y fertilizante en los municipios de Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo. Señaló que respaldar al campo con justicia social y sin intermediarios se traduce en una mayor productividad, además de bienestar y mejores condiciones económicas para las familias rurales.

“Fue una inversión mínima la que se hizo en años anteriores y son más de 80 municipios los que se dedican a esta actividad. Por ello, decidimos renovar los cafetos tras las afectaciones provocadas por la roya en muchos cafetales de Chiapas y del sur de México. Queremos lograr una renovación completa. Es el primer año que invertimos en café y no dejaremos de hacerlo durante los próximos cuatro años de mi administración. Vamos a fortalecerlos y a trabajar de la mano con ustedes”, manifestó.

Infraestructura educativa

En materia de infraestructura, en Montecristo de Guerrero anunció una inversión superior a los 10 millones de pesos para fortalecer los espacios educativos en planteles de distintas comunidades. Por otra parte, en Ángel Albino Corzo entregó obras en la Primaria Descentralización Educativa, en beneficio de 181 estudiantes; además, dio a conocer el inicio de nuevos proyectos en diversos centros escolares. Precisó que la inversión total en este rubro para este municipio es de más de 8 millones de pesos.

Posteriormente, Ramírez Aguilar recorrió e inauguró los caminos Jaltenango-Ejido Querétaro y E.C. San Francisco-Palestina, en Ángel Albino Corzo, obras de modernización vial en las que se invirtieron más de 20 millones de pesos. Tras convocar a la unidad y a la convivencia pacífica, reiteró que su administración continuará trabajando de manera coordinada con los ayuntamientos para concretar más obras prioritarias y programas dirigidos a los sectores agrícola y ganadero de la Frailesca.

Café con Humanismo

El director general del Instituto del Café, Jorge Baldemar Utrilla Robles, explicó que el programa Café con Humanismo fortalece al sector cafetalero mediante la entrega de apoyos directos a las y los productores de las distintas regiones. Detalló que se distribuyen plantas de variedades mejoradas, resistentes a enfermedades y adaptadas a cada zona productora, así como herramientas y capacitación para optimizar las labores del campo, mejorar los procesos de producción, elevar la calidad del grano e incrementar la productividad de los cafetales.

A su vez, el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que en Montecristo de Guerrero se inició la construcción de un aula cocina-comedor en la Primaria Edgar Robledo Santiago, ubicada en la comunidad Nuevo Milenio Toluca. Además, anunció la construcción de cinco aulas didácticas, dos bibliotecas y obras exteriores en el Telebachillerato 37, la Telesecundaria 45 y la Primaria Guadalupe Victoria de la cabecera municipal; así como en la Telesecundaria 529, de la localidad Laguna del Cofre, y en la Primaria Benito Juárez García, de San Nicolás. Estas acciones representan una inversión de 10 millones de pesos.

En el municipio de Ángel Albino Corzo, agregó que como parte del compromiso de transformar la infraestructura educativa, en la Primaria Descentralización Educativa, de la localidad Jaltenango de la Paz, se inauguraron tres aulas didácticas y obras exteriores. Asimismo, anunció la conclusión de un aula y obras complementarias en la Primaria Juan Escutia y Martínez, de la localidad Querétaro. De igual forma, adelantó la construcción de cuatro aulas didácticas y obras exteriores en las telesecundarias 1518, de Nueva Colombia, y 046, de Nueva Palestina. En conjunto, estas intervenciones representan una inversión superior a los 8 millones de pesos.

Caminos

Por su parte, el director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, informó que el camino El Polvorón, en Montecristo de Guerrero, registra un avance del 25 por ciento. Indicó que se trata de una obra estratégica para la movilidad regional, en la que se invierten cerca de 50 millones de pesos y cuya conclusión está prevista para los próximos meses.

Asimismo, dio a conocer que continúan los trabajos en el tramo Capitán Luis A. Vidal-Montecristo de Guerrero, donde se destinan 75 millones de pesos. Respecto a Ángel Albino Corzo, precisó que mediante el programa Carreteras Vivas, se construyeron los caminos E.C. San Francisco-Palestina y Jaltenango-Querétaro, obras que mejorarán la movilidad, impulsarán la economía local y facilitarán la comercialización de productos. En ese contexto, ratificó el compromiso de realizar los estudios de factibilidad para la rehabilitación del camino La Concordia-Jaltenango.

La presidenta municipal de Montecristo de Guerrero, María Aurora Santeliz Sánchez; y el alcalde de Ángel Albino Corzo, Manuel de Jesús Moreno Fernández, reconocieron el respaldo brindado al sector cafetalero y los avances en materia de seguridad en la región. Asimismo, destacaron el compromiso del Gobierno del Estado con la educación y con la implementación de acciones y programas orientados a generar bienestar y mejores condiciones de vida para las familias chiapanecas.

En representación de las personas beneficiarias de Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo, Reynol Gálvez Rivera y Filemón Sánchez Pérez agradecieron al gobernador Eduardo Ramírez su visita a las comunidades y la entrega directa de apoyos y herramientas para las y los productores. Coincidieron en que estos insumos serán de gran utilidad para fortalecer las próximas cosechas y mejorar la comercialización del café.

Estuvieron presentes el diputado local del Distrito XVII, Héctor Leonel Paniagua Guzmán; el comisariado ejidal de Montecristo de Guerrero, Pedro Santeliz Sánchez; el representante legal de la comunidad Nuevo Milenio, Amadeo Pérez Roblero; así como estudiantes, personal administrativo y docente, madres y padres de familia de las escuelas beneficiadas.