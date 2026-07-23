Eduardo Ramírez entrega apoyos al sector cafetalero

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó los municipios de Tumbalá y Yajalón, donde destacó que el gobierno de la Nueva ERA trabaja en coordinación con el Gobierno de México y los ayuntamientos para impulsar acciones, programas y obras prioritarias que se traduzcan en bienestar social y prosperidad para los pueblos de Chiapas.

“Visitamos las comunidades para entregar aulas, caminos y apoyos para el campo. Con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, seguiremos apoyando con becas a la niñez y juventud. Trabajaremos de la mano con ustedes; solo les pido que nos mantengamos juntos. Son tiempos de unidad, tolerancia y de seguir creciendo”, expresó durante su gira de trabajo, en la que entregó apoyos del programa Café con Humanismo a productoras y productores de ambos municipios.

Obras

En Tumbalá, el mandatario inauguró espacios en la primaria Cuauhtémoc, con una inversión de 1.3 millones de pesos (mdp). En Yajalón, entregó infraestructura escolar, deportiva y recreativa en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 44, la Secundaria Técnica No. 9 y el Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) “Mi Pequeño Sol”. También informó sobre la conclusión de obras en el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) Plantel 144 y anunció la construcción de un Telebachillerato. Estas acciones representan una inversión total de 38 millones de pesos para el municipio. Asimismo, dio inicio a la rehabilitación del camino Temo-Yajalón-Tila-El Limar, con una inversión superior a 25.7 millones de pesos.

Plantas de café

El director general del Instituto del Café, Jorge Baldemar Utrilla Robles, informó que en Tumbalá se entregaron 200 mil plantas de café, mientras que en Yajalón se distribuyeron 150 mil plantas de variedades mejoradas. Añadió que, en ambos municipios, las y los productores también recibieron despulpadoras, bombas aspersoras y herramientas para el manejo de los cultivos, además de que serán capacitados para fortalecer sus labores.

Por su parte, el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Chiapas, Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo, detalló que la inversión destinada a Tumbalá supera los 12 millones de pesos (mdp), mediante diversas obras concluidas y acciones en proceso. Entre ellas se encuentran la construcción de aulas en la primaria Cuauhtémoc y el preescolar Constitución Mexicana, de la comunidad Esperanza Morrison; así como la rehabilitación de aulas en la primaria Fray Bartolomé, de la comunidad de Hidalgo Joshil, y en el preescolar Lázaro Cárdenas del Río, de la comunidad Mariscal Yudewitz. Asimismo, anunció obras en la Telesecundaria 259 y el Cobach 284, de la comunidad Emiliano Zapata, y la primaria Ignacio Zaragoza.

Yajalón

En Yajalón, dio cuenta de la inauguración de cuatro aulas y una cancha de futbol 7 en el CBTA 44; dos aulas didácticas y un aula cocina-comedor en el CAIC “Mi Pequeño Sol”; además de un domo y una cancha de usos múltiples en la Secundaria Técnica 9. También dio a conocer la construcción de aulas en el Cobach 144, de la comunidad Amado Nervo, así como de un Telebachillerato en la comunidad Lázaro Cárdenas.

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, señaló que la rehabilitación del camino Temo-Yajalón-Tila-El Limar beneficiará a más de 20 mil habitantes. A la vez, informó que durante este año se han destinado más de 80 millones de pesos a obras de infraestructura vial en la región. Añadió que la meta de la presente administración es rehabilitar dos mil kilómetros de caminos, además de dar mantenimiento a puentes y realizar labores de limpieza en cunetas y alcantarillas, con el propósito de fortalecer la conectividad y la seguridad vial.

La presidenta municipal de Tumbalá, Griselda de Jesús Méndez, y el alcalde de Yajalón, Juan Alberto Utrilla López, coincidieron en reconocer el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez con el bienestar de las familias chiapanecas, al impulsar obras y acciones que fortalecen la educación, la infraestructura y el desarrollo social. Asimismo, agradecieron los apoyos entregados a las y los productores de café, principal actividad económica de la región.

Por su parte, habitantes de Tumbalá y Yajalón beneficiados con estas acciones agradecieron al gobierno de Eduardo Ramírez la entrega de apoyos sociales y la consolidación de obras de infraestructura carretera, educativa y deportiva, orientadas a fortalecer el tejido social, la seguridad, la convivencia y el bienestar de la región.