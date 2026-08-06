Eduardo Ramírez fortalece la Sierra Mariscal con obras

Durante una gira de trabajo por los municipios de Bella Vista y Chicomuselo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones en materia de salud, educación, alfabetización, seguridad y servicios públicos, además de fortalecer los apoyos a los sectores productivos, con el propósito de consolidar el bienestar, el crecimiento económico y la prosperidad de la región Sierra Mariscal.

En ese contexto, el mandatario anunció que, con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se instalarán consultorios médicos de atención primaria para garantizar servicios de salud oportunos y de calidad. Asimismo, reiteró que su administración mantiene una estrecha coordinación con las autoridades municipales para preservar la paz, ampliar las oportunidades para las familias y fortalecer la transformación de la Sierra. “Pido a las comunidades permanecer unidas. No están solas; tienen el respaldo del gobernador. Aquí estamos la ley, la autoridad y el pueblo, trabajando juntos”, expresó.

Bella Vista

Como parte de esta gira, Eduardo Ramírez inauguró la construcción del camino E.C. (Frontera Comalapa-Chicomuselo)-Bella Vista, en el municipio de Bella Vista, obra que representó una inversión superior a 14.6 millones de pesos. En Chicomuselo, entregó la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica del ejido Nueva Morelia, en la que se destinaron más de 13.2 millones de pesos. Además, mediante el programa Café con Humanismo, entregó plantas, insumos y equipamiento en beneficio de productoras y productores de ambos municipios.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, informó que con la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en el ejido Nueva Morelia se fortalece el servicio de electrificación para las familias de la comunidad. De igual forma, anunció que la próxima semana entrará en operación un puente peatonal construido con una inversión de 20 millones de pesos y que, en aproximadamente dos meses, será inaugurado un segundo puente con un monto similar. Agregó que, en conjunto, se han destinado más de 53 millones de pesos a obras de infraestructura en Chicomuselo.

Caminos

Por su parte, el director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, explicó que la construcción de 1.2 kilómetros del camino E.C. (Frontera Comalapa-Chicomuselo)-Bella Vista fortalecerá la conectividad de gran parte de la región Sierra Mariscal. Añadió que esta obra no solo cumple con altos estándares de calidad, sino que también refleja el compromiso de la población, que ha dado seguimiento permanente para garantizar que el camino quede en óptimas condiciones.

El director general del Instituto del Café, Jorge Baldemar Utrilla Robles, dio a conocer que en Bella Vista se entregaron 150 mil plantas de café, mientras que en Chicomuselo se distribuyeron 200 mil plantas de variedades mejoradas, adaptadas a las condiciones de la región para incrementar la productividad y preservar la calidad del grano. Asimismo, señaló que se otorgaron herramientas y despulpadoras para fortalecer la producción y favorecer la comercialización del aromático.

Infraestructura

A su vez, el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que en Chicomuselo concluyeron obras en la Secundaria Técnica 35, de la cabecera municipal; en la Primaria Tierra y Libertad, de la comunidad Grecia; en la Primaria Ángel Albino Corzo, de Monte Sinaí; y en la Telesecundaria 638, de Nueva América. Además, anunció el inicio de nuevas acciones en la Primaria Ignacio Ramírez Calzada, de la comunidad La Pinta, y en la Telesecundaria Josefa Ortiz de Domínguez, de La Fortuna.

Los presidentes municipales de Bella Vista, Lauro Pérez González, y de Chicomuselo, Lisandro Borrallas Verdugo, coincidieron en reconocer la cercanía del gobernador con las comunidades de la Sierra Mariscal y el impulso a obras que elevan la calidad de vida de la población. Asimismo, agradecieron la entrega directa de plantas, herramientas e insumos para las y los productores de café, al considerar que fortalecerán las próximas cosechas y contribuirán a mejorar la comercialización del grano.

Reconocen a ERA

En representación de las y los habitantes de los ejidos Unión Buenavista y Nueva Morelia, del municipio de Chicomuselo, María Teresa Hernández Martínez y Edwin Morales Pérez, respectivamente, manifestaron que es la primera ocasión en que reciben la visita de un gobernador. También agradecieron las acciones emprendidas para fortalecer la paz y la seguridad, así como los apoyos otorgados al campo, los cuales han permitido a las familias volver a trabajar sus tierras, comercializar sus cosechas y mejorar sus condiciones de vida.

Acompañaron al gobernador la subsecretaria Regional de la Meseta Comiteca Tojolabal, Antonieta Ruiz Suárez; el presidente municipal de La Grandeza, José Armando Díaz Pérez; la alcaldesa de Siltepec, Leydi Yesenia Salas Mérida; el comisariado ejidal de Bella Vista, Benjamín Noé López Morales; el comisariado ejidal de El Progreso, Benito Pérez Velázquez; los agentes municipales de Unión Progreso, Misael Joachín Gutiérrez, y del barrio La Fuente Progreso, Yuri González Aguilar; el comisariado ejidal de Unión Buenavista, Adalberto Pérez Vázquez; familias beneficiadas y otras personas invitadas.