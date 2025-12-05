Eduardo Ramírez ha devuelto las horas serenas a Chiapas

En el marco del primer informe de gobierno, la diputada presidenta del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, afirmó que el pueblo de Chiapas no se equivocó al elegir a Eduardo Ramírez Aguilar como Gobernador, quien “pasará a la historia como uno de los grandes gobernadores” por haber “devuelto las horas serenas” a la entidad.

En entrevista, la legisladora destacó que el principal logro reconocido por la ciudadanía es la pacificación del estado.

“Hoy por hoy ya podemos viajar, el desarrollo turístico se ha estado impulsando porque ya tenemos carreteras seguras”, afirmó, resaltando que esto permite a los productores transportar sus cosechas y a los comerciantes abrir negocios sin la extorsión del “cobro de piso”.

Obra de gobierno con enfoque de género e infraestructura

Gómez Mendoza puso especial énfasis en las acciones a favor de las mujeres. “El gobernador tiene una agenda feminista”, declaró, destacando programas como “Mujer Segura”, que entrega relojes inteligentes en municipios con Alerta de Violencia de Género para alertar al C5, y Mujer Alza tu Voz, que ofrece respaldo psicológico y legal.

Reconoció que Chiapas es el estado con más Centros Libres de Violencia en el país, con 52 espacios.

En materia de infraestructura, calificó como un logro histórico el inicio de los trabajos de la carretera que unirá Palenque con Ocosingo, una obra administrada por las poblaciones indígenas locales que detonará el turismo y la economía.

Asimismo, celebró el programa “Carretera Viva”, que busca para 2026 un “Chiapas sin baches” mediante la rehabilitación de caminos.

Salud, finanzas sanas y atracción de inversiones

La presidenta del Congreso también reconoció avances en salud, anunciando que para 2026 los tratamientos para niñas y niños con cáncer correrán por cuenta del estado, y aseguró que los centros de salud ya cuentan con medicamentos.

Resaltó la solidez de las finanzas estatales y el trabajo en microcuencas a través de la Secretaría de Medio Ambiente; además, subrayó que la paz y seguridad garantizadas están atrayendo inversiones nacionales e internacionales, gracias a la gestión de la Secretaría de Economía.

En este contexto, Hizo un llamado a la ciudadanía a “autoreconocerse la decisión que tomamos” y a acompañar al gobernador, de quien dijo: “Siempre ha dicho que se puede equivocar, pero jamás va a actuar para mal o con mala intención”.

Concluyó que las y los chiapanecos ya son testigos de una transformación tangible, instando a seguir impulsando estas políticas públicas para consolidar la Nueva Era en Chiapas.