Eduardo Ramírez impulsa el bienestar en Cintalapa

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó una gira de trabajo por Cintalapa, donde destacó que el gobierno de la “Nueva Era” impulsa programas y acciones humanistas, así como proyectos de infraestructura con sentido social en distintos rubros, para fortalecer el bienestar, la paz y la prosperidad de este municipio y de la región Valles Zoque.

Como parte de su agenda, el mandatario visitó la cabecera municipal, donde inauguró una cancha de futbol 7 con pasto sintético, en la que se invirtió más de un millón de pesos. También encabezó la Jornada de Prevención Social, en la que se ofrecieron gratuitamente servicios, asesorías y talleres orientados a fomentar la cultura de paz, la convivencia y el bienestar de la población.

Posteriormente, inauguró la rehabilitación del camino E.C. (Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez)-Pomposo Castellanos, obra vial en la que se destinaron más de 14.2 millones de pesos y que mejorará la conectividad, así como las actividades sociales, comerciales y económicas de la zona. En ese marco, informó que en las comunidades José Castillo Tielmans y El Mirador se realiza la ampliación del Sistema de Agua Potable, con una inversión superior a los 9 millones de pesos, a fin de garantizar el acceso al vital líquido para cientos de familias que por años han padecido la falta de este servicio.

Área de esparcimiento

La directora general del Instituto del Deporte, Bárbara Altúzar Galindo, señaló que la inauguración de la cancha de futbol representa no solo la entrega de un espacio deportivo, sino también la apertura de nuevas oportunidades para la juventud. Agradeció el trabajo conjunto con la presidencia municipal y el respaldo del gobernador para equipar la cancha. Además, destacó que impulsar espacios deportivos es una medida preventiva que contribuye a la formación de las juventudes, al cumplimiento de sus sueños y a la reconstrucción del tejido social.

La titular del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Yolanda María Alfaro Pérez, destacó las acciones realizadas en el municipio, entre ellas la recuperación de 10 espacios públicos, la realización de 20 jornadas, 40 pláticas en escuelas y 20 campañas de difusión, en beneficio de las familias de esta comunidad.

Comunicación

La directora general de la Comisión Estatal de Caminos, Alejandra Gómez Mendoza, informó que se rehabilitaron 1.6 kilómetros del camino E.C. (Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez)-Pomposo Castellanos. Explicó que esta infraestructura facilita el traslado de estudiantes y productores, mejora el acceso a los servicios de salud y contribuye a elevar la calidad de vida de las familias, al destinar recursos del pueblo a obras que generan bienestar.

La directora general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Karina Montesinos Cárdenas, señaló que garantizar el abasto de agua continúa siendo una deuda histórica, por lo que se prepara un trabajo coordinado con el Ayuntamiento para atender este rezago. También informó que se concluyó el sistema de agua potable en la comunidad José Castillo Tielmans con una inversión de 3.4 millones de pesos, mismo que capta, conduce, almacena, desinfecta y distribuye agua desde el cenote del río subterráneo; mientras que en el sistema de El Mirador se destinaron 5.9 millones de pesos para beneficiar a 863 habitantes. Esta última obra registra un avance del 40 por ciento.

Compromiso

La presidenta municipal de Cintalapa, Eva Elia Guzmán Gutiérrez, agradeció al mandatario por impulsar proyectos como la rehabilitación del camino hacia Pomposo Castellanos, que facilitará el traslado de productores, estudiantes y personas que requieren atención médica. Asimismo, refrendó su compromiso de continuar trabajando en equipo para contribuir al desarrollo de Cintalapa.

Acompañaron al gobernador el secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Flor de María Guirao Aguilar; la directora general del Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Cintalapa, Olga Luz Espinosa Morales; la presidenta del DIF municipal de Cintalapa, Marcela Mercado Baidón; el comisariado ejidal de Pomposo Castellanos, Israel Vázquez Escobar; así como familias beneficiadas.