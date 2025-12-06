Eduardo Ramírez impulsa expansión de AeroBalam

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la presentación de los nuevos destinos de la tour operadora chiapaneca AeroBalam, donde destacó que uno de los propósitos del gobierno de la Nueva ERA es proyectar a Chiapas como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, mediante una mayor conectividad y la promoción nacional e internacional de sus riquezas naturales y culturales.

“El primer año de nuestra administración nos dedicamos a resolver el tema de la seguridad y lo logramos. El próximo 2026 será de prosperidad compartida porque estará orientado a fortalecer el desarrollo económico y del turismo; por lo tanto, la conectividad es un rubro importante para el crecimiento y progreso de Chiapas. Es satisfactorio que se esté adquiriendo este tipo de equipamiento en beneficio del estado”, expresó.

Conectividad

El mandatario precisó que con la segunda aeronave, denominada Bonampak, se conectará Tuxtla Gutiérrez con Huatulco y Oaxaca. Adelantó que el objetivo es ampliar gradualmente la flotilla para abrir nuevos destinos hacia la Selva Lacandona, los estados de Campeche y Veracruz, e incluso hacia regiones de Guatemala. Subrayó que esta estrategia permitirá detonar la conectividad regional en el Sur-Sureste.

Ramírez Aguilar remarcó que AeroBalam no solo se ha convertido en un medio para fortalecer la movilidad social y de negocios, sino también en una alternativa para trasladar a personas que requieren atención en materia de salud. Asimismo, informó que uno de los proyectos es incorporar un helicóptero para ofrecer paseos turísticos a la Selva Lacandona y el Cañón del Sumidero.

Más adelante, el gobernador dio el banderazo de inicio de operaciones de las unidades de transporte de corto recorrido que conectarán al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo con Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Berriozábal, Ocozocoautla, Cintalapa, Tonalá, Pijijiapan y otros puntos turísticos.

La secretaria de Turismo, María Eugenia Culebro Pérez, reportó que desde el inicio de operaciones de AeroBalam, en abril de este año, se han trasladado más de 2 mil 500 pasajeros en 246 vuelos, lo que confirma los beneficios de fortalecer la conectividad aérea. Afirmó que la incorporación de una segunda aeronave abre nuevas oportunidades de promoción, desarrollo económico y generación de empleos, posicionando a Chiapas como un destino moderno, competitivo y, sobre todo, seguro, innovador y extraordinario por naturaleza.

La secretaria de Movilidad y Transporte, Albania González Pólito, expuso que la terminal de corto recorrido es una infraestructura integral que permitirá potenciar las acciones en materia de movilidad, al optimizar los traslados desde el aeropuerto hacia la capital y a comunidades cercanas, además de impulsar el desarrollo económico regional.

El secretario privado del gobernador, Antonio Ramos Farías, puntualizó que Chiapas está marcando pauta a nivel nacional con la puesta en marcha de esta terminal multimodal de corto recorrido, la segunda en operaciones en el país, además de la ubicada en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Consideró que esto facilitará significativamente el traslado de pasajeros desde y hacia el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo.

Impulso al turismo

El presidente municipal de Chiapa de Corzo, Límbano Domínguez Román, agradeció el impulso al turismo que promueve el gobernador e invitó a vivir la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo, del 15 al 23 de enero de 2026, con la presencia de los tradicionales Parachicos, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La diputada local, María Mandiola Totoricagüena, reconoció al gobernador Eduardo Ramírez por las acciones que fortalecen la seguridad y el desarrollo de Chiapas. Consideró que la línea AeroBalam y la nueva terminal de corto recorrido no solo conectarán municipios y turismo nacional e internacional, sino que también dinamizarán la actividad económica.

El operador comunitario William Chankin destacó al mandatario estatal como el principal promotor de Chiapas como destino turístico de clase mundial. Además, señaló que AeroBalam es un proyecto estratégico que fortalece el ecoturismo protector de la naturaleza e impulsa la economía comunitaria al conectar las zonas arqueológicas y la Selva Lacandona.