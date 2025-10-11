Eduardo Ramírez impulsa la identidad cultural

En San Cristóbal de Las Casas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la presentación de la propuesta de intervención artesanal en los uniformes del Gobierno del Estado de Chiapas, un proyecto que fortalece la identidad institucional a partir del patrimonio cultural textil, impulsa alianzas comerciales sostenibles con artesanas y artesanos de los pueblos originarios y fomenta la reactivación económica local mediante la elaboración de uniformes con valor cultural.

Colaboración

En este modelo de colaboración participa NGOimpacto, organización civil fundada en 2012 en San Cristóbal de Las Casas, dedicada a apoyar a mujeres indígenas bajo la filosofía maya que promueve la armonía de vida. Su labor integra formación humana, desarrollo productivo, comercialización ética y sostenibilidad ambiental. Actualmente, acompaña a 243 mujeres artesanas agrupadas en 20 colectivos activos, distribuidos en 14 comunidades de 10 municipios de la región Altos.