Eduardo Ramírez impulsa obras educativas

En el municipio de Chicoasén, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar refrendó el compromiso del gobierno de la Nueva ERA con la educación, el bienestar y la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres, mediante acciones y obras prioritarias que atienden las necesidades de la población.

Durante su gira de trabajo por este municipio, el mandatario inauguró la construcción y el equipamiento de un laboratorio, así como obras exteriores en la Escuela Telesecundaria 094 Adolfo López Mateos, trabajos que representaron una inversión de 2.6 millones de pesos y beneficiarán a 267 estudiantes. En este marco, reiteró que su administración mantendrá la atención al sector educativo y continuará respaldando a las nuevas generaciones.

Otras acciones

Posteriormente, encabezó la puesta en marcha del Centro LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Paibim), espacio destinado a brindar atención oportuna y especializada, promover la autonomía económica y reforzar las acciones de prevención y atención de la violencia de género.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que el laboratorio-taller y su equipamiento permitirán fortalecer las actividades académicas mediante mobiliario, materiales e insumos para las áreas de química, física, biología, electricidad y mecánica, además de un motor a gasolina, pantalla, tres microscopios y tanques de gas. Detalló que el proyecto también incluyó una cisterna con capacidad de 33 mil litros, andadores, red eléctrica y red hidrosanitaria.

Asistentes

Estuvieron presentes la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González; el secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo; el presidente municipal de Chicoasén, Bersaín Gutiérrez González; el diputado federal Joaquín Zebadúa Alba; la diputada local María Mandiola Totoricagüena; la presidenta del DIF Municipal de Chicoasén, Isabel Estrada Herrera; la Tejedora de la Patria Voz y Fuerza de las Mujeres de Chicoasén, María Cruz Estrada Herrera; el director de la Escuela Telesecundaria 094 Adolfo López Mateos, Jordán Alegría Sánchez; estudiantes, personal directivo, docente y administrativo, madres y padres de familia, entre otras personas invitadas.