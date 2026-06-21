Eduardo Ramírez impulsa obras urbanas y deportivas

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la inauguración de obras de infraestructura urbana y deportiva en municipios de la región Metropolitana, donde destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones prioritarias que contribuyen al bienestar de la población, al fortalecimiento del tejido social y a la prosperidad.

En la colonia Copoya, de Tuxtla Gutiérrez, el mandatario puso en marcha la construcción de muros de contención y obras complementarias para prevenir riesgos de deslaves e inundaciones, proyecto que contempló una inversión superior a los 5.7 millones de pesos (mdp) y beneficiará a más de ocho mil habitantes. Señaló que, además de mejorar la imagen urbana, esta intervención fortalecerá la seguridad vial y las medidas de protección civil durante la temporada de lluvias.

Inversión histórica

Desde el Cristo de Copoya, anunció una inversión histórica para la recuperación y el mejoramiento integral de vialidades y espacios públicos, con el objetivo de posicionar a esta localidad como el Pueblo Mágico de la capital chiapaneca. Indicó que esta transformación permitirá impulsar las actividades sociales, económicas y turísticas, al tiempo de enaltecer el patrimonio, las tradiciones y la gastronomía de la cultura zoque.

“Copoya va a tener un nuevo rostro. La gente de Tuxtla va a querer estar todos los fines de semana aquí, va a querer venir por las noches, porque se propiciará un ambiente de armonía y, sobre todo, porque generará una importante derrama económica. Voy a invertir año con año hasta convertir esta región en el corazón de la cultura zoque”, manifestó al enfatizar que la participación ciudadana será fundamental para consolidar esta iniciativa.

Berriozábal

Más tarde, como parte del Programa Mundial Social 2026, Eduardo Ramírez entregó la cancha de Futbol Siete de la Unidad Deportiva Dr. Fidencio Castañón Reyes, en el municipio de Berriozábal, obra realizada con una inversión conjunta superior al millón de pesos y en beneficio de mil 500 personas deportistas. En este marco, informó que esta estrategia contempla la construcción y rehabilitación de un total de 73 canchas de futbol en todo el estado.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, detalló que para el proyecto de Copoya se reconstruyeron 58 metros lineales con una altura promedio de cuatro metros, en beneficio de ocho mil 160 personas. Asimismo, dio a conocer que se intervendrán diversas vialidades para fortalecer la conectividad y mejorar la imagen de la localidad. De igual forma, anunció la reconstrucción del museo y el embellecimiento de la iglesia del Cristo de Copoya.

Promueven la igualdad

Por su parte, la directora general del Instituto del Deporte (Indeporte), Bárbara Altúzar Galindo, resaltó que la puesta en marcha de esta infraestructura deportiva marca un precedente para el futbol femenil en Chiapas, ya que no solo genera sueños, esperanza y oportunidades de crecimiento, sino que también promueve la igualdad y la cohesión social. Agregó que esta obra representa la primera de 10 canchas de este tipo que serán construidas en igual número de municipios, mediante una inversión superior a los nueve millones de pesos.

Los presidentes municipales de Tuxtla Gutiérrez y Berriozábal, Ángel Torres Culebro y Jorge Arturo Acero Gómez, respectivamente, coincidieron en la relevancia de impulsar obras que generan bienestar y transforman positivamente la vida de las familias chiapanecas. Consideraron que estas acciones fortalecen la seguridad y el desarrollo comunitario, además de promover espacios dignos para la convivencia, la recreación y la práctica deportiva.

En representación de las personas beneficiadas de Copoya, Susana Maricruz Gómez Cruz expresó su agradecimiento al gobernador por la entrega de obras que mejoran la calidad de vida de la población. En el caso de Copoya, reconoció la construcción de los muros de contención, al señalar que reducen riesgos y mejoran la imagen del entorno, además de favorecer tanto a las y los habitantes como al turismo que visita Tuxtla Gutiérrez.

Un sueño hecho realidad

A su vez, la futbolista Vera Lucía Sarmiento Gómez celebró la entrega de la nueva cancha deportiva en Berriozábal, la cual calificó como un sueño hecho realidad para el futbol femenil, ya que beneficia a niñas, niños, jóvenes y personas adultas. Ambas coincidieron en el impacto positivo que estas obras tendrán en sus comunidades.