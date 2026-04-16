Eduardo Ramírez inaugura el Chiapas Birding 2026

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró el Chiapas Birding and Photo Festival 2026, donde destacó que uno de los ejes del gobierno de la Nueva ERA es el cuidado de la madre tierra, a través de una agenda ambiental orientada a restaurar y conservar la riqueza de la biodiversidad, mantener el equilibrio ecológico y mitigar el cambio climático.

“Tenemos una conciencia ambiental muy clara. Estamos protegiendo las áreas naturales para disfrutarlas, para escuchar el canto de los pájaros, la tranquilidad de las selvas y de los bosques, y tener nuestro encuentro con la madre tierra. Nuestro deseo es que en Chiapas prevalezca el buen vivir, una filosofía que nos invita a estar en armonía con uno mismo, con las personas que nos rodean y con la madre tierra”, expresó.

Trabajo conjunto

Subrayó que, como resultado del trabajo conjunto entre autoridades y comunidades, se ha avanzado en la restauración de microcuencas en 33 municipios, la declaratoria de 10 nuevas áreas naturales protegidas y la reducción de hasta 83 por ciento en los daños por incendios, mediante la construcción de brechas cortafuegos. Asimismo, puntualizó que se impulsa un turismo de conservación, no invasivo, con el propósito de preservar la esencia de los espacios naturales.

En este sentido, el mandatario dio la bienvenida a participantes de México y del extranjero, y reconoció a quienes hacen posible la séptima edición de esta iniciativa, la cual contribuye a generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y promueve el turismo de naturaleza en Chiapas.

Proyección turística

El secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo, señaló que esta edición de Chiapas Birding fortalece la proyección del estado como el parque natural más grande de México y consolida el trabajo de las y los chiapanecos que encuentran en la conservación una fuente de ingresos digna. Añadió que se espera atraer a un turismo que genere bienestar desde lo local, que valore el conocimiento ancestral y que transforme la riqueza natural en prosperidad compartida.

Por su parte, el empresario hotelero, fotonaturalista aficionado y ganador del Premio Quetzal por el Fondo de Conservación El Triunfo A.C., Rómulo Farrera Escudero, destacó que el festival proyecta la riqueza natural de Chiapas y fomenta su aprovechamiento responsable en beneficio de las comunidades y del sector turístico. Además, valoró el compromiso del gobernador con el turismo sustentable y la protección del medio ambiente, reflejado en la declaratoria de áreas naturales protegidas y el pago de servicios ambientales.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, reconoció que, gracias a la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, en Chiapas no solo se fortalece la seguridad para consolidarse como un destino turístico atractivo y confiable, sino que también se impulsan acciones de embellecimiento urbano, como la rehabilitación del Mirador del Cañón del Sumidero, que incluye restaurante, museo y una ruta de senderismo para el avistamiento de aves. Esto, comentó, beneficia tanto a visitantes como a la población local, al generar derrama económica en la capital.