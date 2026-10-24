Eduardo Ramírez inaugura el Festival Xibalbalam

Entre miles de flores, luces y figuras artesanales, el parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez se llenó de misticismo con la inauguración del Festival Xibalbalam, encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, ante la presencia de cientos de familias chiapanecas.

Actividad

En su segunda edición, esta iniciativa, impulsada por Yazmín Ramírez Espinoza y hecha realidad con la participación de un grupo de jóvenes, celebra una de las tradiciones más entrañables de México: el Día de Muertos.

Acompañado por la señora Sofía Espinoza Abarca y sus hijas Yazmín, Renata y Grecia Ramírez Espinoza, el mandatario recorrió los espacios iluminados y llenos de motivos alusivos a esta celebración, y encabezó el encendido del altar monumental, decorado con ofrendas, retratos, velas y flores que evocan la memoria de quienes siguen presentes en los corazones de las y los chiapanecos.

Durante la inauguración, Yazmín Ramírez agradeció al gobernador por impulsar las tradiciones de Chiapas y recordó el significado más profundo de estas fechas: “Lo más especial del Día de Muertos es que nos permite sentir otra vez de cerquita un apapacho en el corazón, a quienes ya no están en esta vida terrenal, pero que nos siguen acompañando”.

Detrás de cada figura, cada ofrenda y cada rincón del festival hay manos artesanas y personas que trabajaron día y noche para crear un espacio donde la cultura se vive y se comparte. Entre música, ballet folclórico, espectáculos de pirotecnia y un bazar de emprendedoras y emprendedores con más de 250 stands, Xibalbalam invita a celebrar la vida, honrar la memoria y mantener vivas las tradiciones que unen a las familias. El festival se llevará a cabo del 23 de octubre al 8 de noviembre.

Estuvieron presentes la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain e integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, entre otras personas invitadas.