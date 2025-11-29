Eduardo Ramírez inaugura Feria Chiapas

En un ambiente de paz, alegría y fraternidad, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado de su esposa Sofía Espinoza Abarca, y de cientos de familias chiapanecas y visitantes de distintos estados del país, inauguró la Feria Chiapas 2025, una celebración que exalta la identidad y diversidad cultural, además de fortalecer el turismo y la economía del estado.

Después de presenciar el ritual ceremonial realizado por autoridades tradicionales de Oxchuc, que dio marco al inicio de esta gran fiesta del pueblo, el mandatario, junto con el presidente del patronato de la Feria Chiapas, Gerardo Toledo Coutiño, y la reina Karla Velasco Hernández, destacó la transformación del evento, lo que permitirá al público disfrutar plenamente de su oferta social, cultural, deportiva y artística.

Entre copal, música tradicional, coloridos textiles y elementos ancestrales característicos de las distintas regiones de Chiapas, el gobernador recorrió los pabellones y espacios de exposición comercial y gastronómica, donde reconoció la relevancia de estas celebraciones que fortalecen la convivencia social y promueven los productos regionales.

En este marco, también puso en marcha la LXI Exposición Nacional de Ganado Cebú, junto a asociaciones de criadores de distintos estados del país. Invitó a las ganaderas y los ganaderos a desarrollar sus exhibiciones con plena certeza y a aprovechar nuevas oportunidades de intercambio y negocios.

“Disfruten de Chiapas. Aquí somos alegres, nos gusta bailar al ritmo de la marimba, la banda y el norteño. Hoy brindamos garantías de seguridad gracias al trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo. Tienen en mi gobierno a un amigo y aliado que siempre acompañará al sector ganadero y a todo el pueblo chiapaneco. Así como empezamos, terminaremos nuestra feria con saldo blanco, porque es una fiesta familiar, de paz y alegría. ¡Qué viva nuestra Feria Chiapas 2025!”, señaló.

En representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, Arturo Macosay Córdova, coordinador general de Ganadería, felicitó al gobernador Eduardo Ramírez por el trabajo en favor del campo chiapaneco. Resaltó la vocación ganadera del estado, su importante inventario bovino y su papel como motor económico que fortalece la seguridad alimentaria nacional. Expresó su respaldo al sector y reiteró el compromiso de la federación para seguir acompañando su crecimiento.

El presidente de la Asociación Mexicana de Criadores Cebú, Óscar Thomas Obregón, celebró la presencia de ganaderías de otros estados del país y reconoció el trabajo que el gobierno de Eduardo Ramírez realiza al apoyar al campo e impulsar estrategias emergentes para combatir el gusano barrenador y proteger el hato ganadero. “Estamos sorprendidos de tan bonita exposición, es un evento concurrido, y eso se debe a todo el trabajo del Gobierno del Estado”, añadió.