Eduardo Ramírez inaugura ruta aérea internacional

En el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la inauguración de la nueva ruta aérea internacional Tuxtla Gutiérrez-Houston, Texas, operada por United Airlines. Esta conexión representa una oportunidad estratégica para impulsar las inversiones, la economía, el comercio, el turismo y el intercambio cultural entre Chiapas y Estados Unidos.

Operatividad

En este marco, el mandatario informó que la ruta Tuxtla Gutiérrez-Houston y viceversa estará disponible tres días a la semana, con la meta de ampliar su frecuencia de operación en 2027 y consolidar a Chiapas como un destino de clase mundial. Precisó que esta conexión brinda a las y los turistas nuevas alternativas para visitar y descubrir la riqueza natural y cultural del estado.

“Esta ruta aérea representa una comodidad extraordinaria porque brinda una mejor conectividad y favorece que más personas de Estados Unidos y de distintas partes del mundo vengan a conocer y disfrutar las tradiciones y costumbres de nuestro Chiapas. También permitirá fortalecer las actividades comerciales, así como estrechar los lazos de amistad y cooperación”, expresó.

Más visitantes

Por su parte, el director de Ventas para México y el Caribe de United Airlines, Rolf Meyer, destacó que la nueva ruta entre Tuxtla Gutiérrez y Houston fortalece la conexión de la entidad con el mundo y permitirá acercar a más personas a la cultura chiapaneca. “Llevamos a la gente de Chiapas al mundo y el mundo a Chiapas”, manifestó, al reconocer el potencial turístico del estado.

Acompañaron al gobernador el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González; el secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo; la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart; el director general y administrador del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, Antonio Noguera Zurita; la gerente de Cuenta para United Airlines México, Sisi Ramírez Hernández; el director general de Grupo Avimarca, Marden Camacho Rincón; la directora general adjunta de Grupo Avimarca, Jury Mercedes Camacho Hortal, entre otras personas invitadas.