Eduardo Ramírez lleva Cuidar es Amar a Tapachula

En el municipio de Tapachula, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de apoyos del programa Cuidar es Amar, donde anunció un incremento en el monto económico y destacó que el objetivo es ampliar la cobertura de esta iniciativa de sentido social y humanista, que respalda a quienes dedican su tiempo y esfuerzo a atender a familiares que, por enfermedad o discapacidad, no pueden valerse por sí mismos.

Mensaje

“Con este programa queremos ayudar a todo el pueblo de Tapachula, sobre todo a las personas que cuidan a su familiar, ya sea papá, mamá, hijo, hija, esposo, esposa. Hoy estamos reafirmando nuestro compromiso de acompañar a quienes más lo necesitan. Quiero que sepan que el gobierno de la Nueva ERA no las dejará solas ni solos en esta tarea de cuidar a sus seres queridos”, expresó.

Ramírez Aguilar informó que, además del apoyo económico bimestral, las personas beneficiarias también recibirán paquetes alimentarios. En ese contexto, reconoció el trabajo que realizan la señora Sofía Espinoza Abarca y el equipo del DIF Chiapas en favor de los sectores sociales que más lo requieren. Reiteró que su administración continuará impulsando acciones orientadas al bienestar social, la economía y la prosperidad de Tapachula.

Humanismo

El secretario del Humanismo, Paco Chacón, valoró que, gracias a la sensibilidad y visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez, cada vez son más las personas que reciben los beneficios del programa Cuidar es Amar, cuya esencia es reconocer y respaldar a quienes atienden a un familiar enfermo o con discapacidad. Detalló que, en esta ocasión, se entregaron 200 tarjetas a igual número de personas beneficiarias.

Dignifican la labor

La directora del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García, resaltó el compromiso social del mandatario con las familias de Chiapas, al impulsar programas que dignifican la labor de mujeres y hombres que dedican su tiempo y esfuerzo a atender a familiares enfermos. “No nos olvidemos nunca de cuidarnos, porque esa es la manera de mostrarnos amor los unos a los otros”, expresó.

A nombre de las personas beneficiarias, Luz María Concepción Cerda Castillo agradeció al gobierno de la Nueva ERA por reconocer esta noble labor que realizan al atender a familiares con alguna enfermedad, una tarea que, dijo, representa un acto de amor, pero también una situación difícil, especialmente cuando son varias las personas que dependen de sus cuidados. “En mi caso, tenía a mi cuidado tres personas importantes en mi vida, una de ellas falleció, pero aún me quedan fuerzas para atender de mis otros dos seres queridos”, manifestó.

Estuvieron presentes la señora Sofía Espinoza Abarca; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain; la esposa del secretario del Humanismo, Graciela Zamora Valle; así como las y los beneficiados con el programa Cuidar es Amar.