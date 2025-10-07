Eduardo Ramírez mejora escuelas en Tuxtla Gutiérrez

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró espacios educativos en el Jardín de Niñas y Niños Beatriz Ordóñez Acuña y en la Escuela Primaria Emiliano Zapata Salazar, con una inversión superior a 3.5 millones de pesos (mdp) en conjunto.

Fortalecen la infraestructura

Destacó que el gobierno de la “Nueva Era” mantiene el compromiso de fortalecer la infraestructura educativa y garantizar entornos dignos y de calidad para la niñez chiapaneca.

El mandatario recorrió ambos planteles, donde convivió con alumnas y alumnos que manifestaron su entusiasmo por su visita y por las obras entregadas. En el preescolar se rehabilitaron un aula didáctica, la dirección, los servicios sanitarios, el aula de usos múltiples, la bodega y diversas áreas exteriores. En la primaria se construyó una barda mixta y un canal pluvial, además de la rehabilitación de la canaleta en el domo y del acceso principal.

Acompañaron al gobernador el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo; el secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez; la directora del Jardín de Niñas y Niños Beatriz Ordóñez Acuña, Brenda Indira Gómez Velázquez; y el director de la Escuela Primaria Federal Emiliano Zapata Salazar, José Mercedes Nango Escobar, entre otros.