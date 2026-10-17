Eduardo Ramírez participa en Convención Ganadera

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en la 90.ª edición de la Convención Nacional Ganadera, realizada en Arteaga, Coahuila, encuentro que busca fortalecer integralmente al sector y reconocer la contribución de las productoras y los productores a la soberanía alimentaria, la prosperidad de las comunidades rurales y la economía del país.

Durante su mensaje, el mandatario chiapaneco agradeció al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y al presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Homero García de la Llata, por la invitación a este evento, que reunió a ganaderas y ganaderos, autoridades, dirigentes y representantes del sector de distintas entidades del país.

Evento

Como parte de las actividades, Ramírez Aguilar atestiguó la entrega de las Medallas al Mérito Ganadero 2026 a productoras y productores que, con su esfuerzo y dedicación, contribuyen al fortalecimiento de esta actividad. Asimismo, se realizó el anuncio de que Chiapas será sede de la Convención Nacional Ganadera en 2027, lo que permitirá destacar la vocación agrícola y vacuno de las distintas regiones del estado.

El gobernador Eduardo Ramírez resaltó la voluntad de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de impulsar al sector ganadero. También destacó que la modernización de la Planta Moscamed en Chiapas ha sido fundamental para contribuir a la sanidad animal y fortalecer las acciones contra el gusano barrenador del ganado.

Estuvieron presentes el secretario del Campo del Gobierno de Chiapas, Marco Antonio Barba Arrocha; la presidenta de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (Amsda), María Eugenia Rojano Valdés; el presidente de la Comisión de Ganadería del Senado de la República, José Sabino Herrara Dagdug; el presidente de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, Ricardo Gallardo Juárez; el presidente de la Unión Ganadera Regional Coahuila, Homero Amezcua Villarreal; y el presidente de la Organización de Porcicultores Mexicanos (Opormex), José Luis Pérez Gómez.

También asistieron el presidente de la Asociación Mexicana de Productores de Carne (AMEG), Jesús Brígido Coronel Valles; el presidente de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec), Jorge Lozano Garza; el director general de Salud Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Gabriel Ayala Borunda; el director general de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Alan Elizondo Flores; el presidente municipal de Saltillo, Javier Díaz González; la presidenta municipal de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, entre otras personas invitadas.