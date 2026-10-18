Eduardo Ramírez participa en encuentro nacional

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió al Encuentro Nacional y Asamblea General de la Asociación Nacional de Juzgadoras en Democracia (Anjuz), realizado en Tuxtla Gutiérrez, donde se tomó protesta a la nueva presidenta y a las 32 coordinadoras estatales de esta organización. En este marco, el mandatario señaló que este acto representa una nueva etapa para la participación de las mujeres en el ámbito de la justicia y el fortalecimiento de las acciones orientadas a garantizar certeza jurídica a las chiapanecas y mexicanas.

Ante la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, así como magistradas y magistrados de distintas entidades del país, Ramírez Aguilar felicitó a la presidenta entrante de la Anjuz, Jazmín Robles Cortés, a quien reconoció por su compromiso, sensibilidad y liderazgo para contribuir a la construcción de un mejor estado y país desde el ámbito de la justicia.

Conmemoración

El gobernador recordó que se conmemoran 73 años del reconocimiento del derecho de las mujeres a votar, un acontecimiento histórico que transformó la vida pública de México y abrió camino hacia la igualdad sustantiva, cuya consolidación continúa siendo una tarea vigente. En este contexto, refrendó que su administración actuará siempre en favor de las mujeres y afirmó que este encuentro representa un compromiso con la democracia, la legalidad y la construcción del México que todas y todos anhelan.

Por su parte, Yasmín Esquivel destacó la importancia de fortalecer la unión y la solidaridad entre las mujeres juzgadoras. Explicó que, a 73 años del reconocimiento constitucional del voto femenino en México, la igualdad política trasciende las urnas e implica participar, decidir, representar y asumir responsabilidades públicas. Asimismo, convocó a las integrantes de la asociación a mantener el entusiasmo, trabajar en equipo, defender los derechos humanos y contribuir a consolidar una justicia al alcance de todas y todos los mexicanos.

Toma de protesta

El ministro de la SCJN, Giovanni Azael Figueroa Mejía, acompañó la toma de protesta de la nueva presidenta y de las 32 coordinadoras estatales de la Anjuz, y valoró su compromiso con el fortalecimiento del liderazgo femenino en el Poder Judicial. También resaltó la necesidad de impulsar la unidad, las redes de apoyo y la participación igualitaria de las mujeres en los espacios de decisión. Subrayó que el reto no consiste únicamente en alcanzar una mayor representación, sino en consolidar una igualdad sustantiva que permita que el liderazgo de las mujeres en los órganos judiciales sea una realidad cotidiana.

En su intervención, Jazmín Robles reconoció al gobernador del Estado como un aliado de las mujeres y comprometido con la justicia; destacó su disposición para impulsar iniciativas que fortalezcan la participación femenina en la vida pública y la igualdad. Al asumir el cargo, refrendó su compromiso de promover el liderazgo de las mujeres en el Poder Judicial y contribuir a una justicia más humana, incluyente y cercana a la sociedad, con respeto a la independencia judicial y los derechos humanos.

Reconocen respaldo

A su vez, la presidenta saliente y vicepresidenta honoraria de la Anjuz, Raquel Nieblas Germán, agradeció la confianza, la amistad y la solidaridad de quienes la acompañaron durante su gestión. También reconoció el respaldo de la ministra Yasmín Esquivel Mossa y manifestó su apoyo a Jazmín Robles Cortés en esta nueva etapa al frente de la organización. Añadió que la unión entre mujeres permite fortalecerse, compartir experiencias, impulsar talentos y abrir nuevas oportunidades para las generaciones venideras.