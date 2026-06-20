Eduardo Ramírez participa en mesa tripartita

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en una reunión de trabajo encabezada por el Gobierno de la República, que preside la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que participaron el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; y representantes de la Sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas.

Durante esta mesa tripartita, realizada en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, se reafirmó el compromiso de continuar impulsando acciones en favor de las y los integrantes del magisterio chiapaneco, así como de fortalecer la educación de las niñas, niños y adolescentes de la entidad.

El mandatario destacó que se ratificaron los acuerdos para seguir avanzando en los pendientes administrativos y jurídicos de las y los maestros cesados, jubilados y homologados, y para dar seguimiento al acuerdo de bilateralidad que se trabaja de manera conjunta en las comisiones mixtas.

“Esto, sin duda, traerá grandes beneficios para el magisterio, que trabaja todos los días en favor de las niñas, niños y jóvenes. Fue una reunión larga, pero de mucho beneficio, que se reflejará en la gobernabilidad y la armonía entre autoridades de gobierno y el magisterio chiapaneco”, aseguró Ramírez Aguilar.