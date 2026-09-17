Eduardo Ramírez presencia el desfile junto a chiapanecos

Ante miles de chiapanecas y chiapanecos reunidos sobre la avenida Central de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar presenció el Desfile Militar del 216 Aniversario de la Independencia de México, en una jornada que resaltó la unidad, la paz, la igualdad y la solidaridad, así como la riqueza histórica, cultural y natural y la grandeza de los pueblos de Chiapas. La ceremonia comenzó con el izado de la monumental bandera nacional en la explanada del parque central.

Acompañado por su esposa, Sofía Espinoza Abarca, y familias que se dieron cita en la avenida Central, el mandatario saludó con respeto el paso de los contingentes de las Fuerzas Armadas y de las distintas corporaciones e instituciones participantes. Durante el recorrido, disfrutó de las representaciones alusivas a los acontecimientos que marcaron este momento histórico de la lucha por la libertad y la justicia, así como de los carros temáticos y el sobrevuelo de las aeronaves que contribuyen a la protección del territorio nacional.

Junto al gobernador estuvieron presentes el comandante interino de la VII Región Militar, Antonio Ramírez Escobedo; el comandante de la 31 Zona Militar, Víctor Fernández Mondragón; el comandante de la Cuarta Región Aérea Militar, Edgar Salvador Rodríguez Franco; el comandante de la 22 Zona Naval, Ángel Núñez de la Huerta; el coordinador de la Guardia Nacional, Marcos Alonso Gastélum Antuna; así como representantes de los Poderes Legislativo y Judicial e integrantes del Gabinete Legal y Ampliado.

En el desfile participaron contingentes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; de la Secretaría de Marina, a través de la XXII Zona Naval; de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, quienes mostraron parte de las capacidades, preparación y disciplina de sus elementos. También desfilaron jóvenes del Servicio Militar Nacional, integrantes del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario y personal femenino de las Fuerzas Armadas y de las corporaciones de seguridad.

Agrupamientos

De igual manera, tomaron parte agrupamientos especializados en operaciones de infantería, fuerzas especiales, aeronáutica naval, proximidad social, seguridad vial, atención de emergencias y labores de rescate. A ellos se sumaron vehículos tácticos y de apoyo, unidades de atención médica, embarcaciones, aeronaves y binomios caninos, que mostraron parte de las tareas que desarrollan las instituciones en materia de seguridad, protección y auxilio a la población.

El comandante de la Columna del Desfile detalló que el contingente estuvo integrado por cinco banderas de guerra, 14 guiones, mil 810 elementos de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, 145 vehículos oficiales, 12 piezas de artillería, 25 motocicletas, cinco embarcaciones, cinco aeronaves y 47 activos biológicos. De manera especial, destacó la participación de 470 mujeres, quienes demostraron su fortaleza y compromiso con las instituciones armadas en beneficio de la sociedad.

También estuvieron presentes el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain; el jefe de la Oficina de Gubernatura, Fernando Bermúdez Velasco; la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; la delegada de la Fiscalía General de la República en Chiapas, María Eugenia García Macías; el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro; así como integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, senadoras y senadores, legisladoras y legisladores, autoridades civiles y militares e invitados especiales.