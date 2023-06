Eduardo Ramírez presenta libro “Belisario en París”

En la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, el senador Eduardo Ramírez Aguilar junto con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República presentaron el libro “Belisario en París”, obra de Gabino Flores Castro.

En dicha presentación el legislador chiapaneco dijo: “Gabino me invitó a revisar su libro y darle algunas ideas que verán ustedes plasmadas en él, además de que me dio el privilegio de escribir el prólogo, por ello a esta obra le tengo un particular afecto; además de que me permitió investigar y conocer más sobre la vida del Prócer de la Palabra y el origen de su lucha por la defensa de México”.

Eduardo Ramírez describió a “Belisario Domínguez en París” como una novela que “acompaña a un joven Belisario que viaja a París para estudiar medicina; desde allá, en medio de una sociedad efervescente y una ciudad en crecimiento, descubre una sociedad convulsa que no hará más que enriquecer su mirada sobre la condición humana. Quizás, la estancia de Belisario en París marcó su mirada contundentemente”.

En este evento en el que estuvieron presentes el secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, Rodrigo Ávila Barreiro; la especialista en literatura y letras, Angélica Altuzar Constantino, así como familiares de Belisario Domínguez, el senador Eduardo Ramírez agradeció al escritor Gabino Flores por invitarlo a ser parte de “Belisario en París”, y aseguró que “es una obra que brinda una lectura muy rápida y digerible, la disfruté en gran medida y los invito a que ustedes también la disfruten”.