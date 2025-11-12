Eduardo Ramírez realiza cambios en su gabinete

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar tomó protesta a Dulce María Rodríguez Ovando como secretaria general de Gobierno y Mediación, y resaltó que la nueva funcionaria cuenta con toda su confianza y la encomienda de servir a Chiapas con lealtad y amor por su tierra.

Asimismo, en sustitución de Rodríguez Ovando, quien se desempeñaba como titular de la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género (Semuigen), el mandatario designó a Marian Vázquez González, a quien definió como una mujer comprometida, feminista y defensora de las causas de las mujeres.

Ramírez Aguilar reconoció el trabajo realizado por Patricia Conde Ruiz al frente de la Secretaría General de Gobierno y Mediación (SGGyM), y destacó los resultados obtenidos en favor de la gobernanza y la estabilidad del estado.

Finalmente, el gobernador ratificó su convicción de seguir avanzando con paso firme y autoridad, siempre con la mirada puesta en el desarrollo y bienestar de Chiapas.