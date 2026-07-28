Eduardo Ramírez recibe al exgobernador Juan Sabines

Eduardo Ramírez Aguilar recibió anoche al exgobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero. En sus redes sociales, el mandatario estatal publicó el siguiente mensaje:

“Recibí al exgobernador Juan Sabines con quien coincidí cuando fui presidente municipal y él gobernador del estado. Recordamos anécdotas de aquella época”.

La buena política, agregó, siempre suma a todos los actores que, en su momento, han trabajado por Chiapas.

De igual forma, anotó: “Y también me dio mucho gustó saludar a su esposa Isabel Aguilera. Disfrutar de la tierra en común sin duda es muy placentero. Con humanismo transformamos la prosperidad de nuestro pueblo”.