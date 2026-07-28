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Eduardo Ramírez recibe al exgobernador Juan Sabines

Julio 28 del 2026
Eduardo Ramírez recibe al exgobernador Juan Sabines

Eduardo Ramírez Aguilar recibió anoche al exgobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero. En sus redes sociales, el mandatario estatal publicó el siguiente mensaje:

“Recibí al exgobernador Juan Sabines con quien coincidí cuando fui presidente municipal y él gobernador del estado. Recordamos anécdotas de aquella época”.

La buena política, agregó, siempre suma a todos los actores que, en su momento, han trabajado por Chiapas.

De igual forma, anotó: “Y también me dio mucho gustó saludar a su esposa Isabel Aguilera. Disfrutar de la tierra en común sin duda es muy placentero. Con humanismo transformamos la prosperidad de nuestro pueblo”.

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