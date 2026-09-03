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ChiapasTuxtla

Eduardo Ramírez se reúne con el titular de la STPS

Septiembre 03 del 2026
ERA refrendó su compromiso de trabajar en coordinación con la Federación en beneficio de los chiapanecos. CP
ERA refrendó su compromiso de trabajar en coordinación con la Federación en beneficio de los chiapanecos. CP

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión institucional con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno de México, Marath Baruch Bolaños López, en la que analizaron acciones relacionadas con el impulso a la juventud, el fortalecimiento de la economía y la generación de empleos.

Durante el encuentro, realizado en las instalaciones de la dependencia federal, en la Ciudad de México, el mandatario y el secretario dialogaron sobre distintos temas, entre ellos, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y el incremento salarial registrado en los últimos años en el país, logro que se refleja en una mejor economía para Chiapas.

Temas destacados

Asimismo, abordaron lo relacionado a la generación de empleos, la seguridad social que se brinda a las trabajadoras y los trabajadores autoempleados, así como la estabilidad sindical que prevalece en la entidad.

Ramírez Aguilar refrendó su compromiso de seguir trabajando en coordinación con la Federación para beneficio de todas y todos los chiapanecos.

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