Eduardo Ramírez se reúne con embajador de China

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con el embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Popular China en México, Chen Daojiang, donde manifestó el interés de fortalecer los vínculos de cooperación entre Chiapas y ese país en materia de comercio, inversión, cultura y turismo.

En este marco, el mandatario señaló que su administración impulsa acciones orientadas a fortalecer la presencia de Chiapas en el ámbito internacional, así como a generar nuevas oportunidades que se traduzcan en bienestar social, crecimiento económico y prosperidad compartida.

Polo de desarrollo

Ramírez Aguilar afirmó que la diversidad de las cadenas productivas y la amplia infraestructura de movilidad posicionan a Chiapas como un polo de desarrollo del sur-sureste del país, por lo que consideró fundamental promover alianzas estratégicas que impulsen nuevas oportunidades de inversión.

Por su parte, el embajador Chen Daojiang manifestó que esta reunión contribuirá a consolidar la cooperación entre Chiapas y China. Asimismo, expresó la disposición de promover una mayor presencia de los productos chiapanecos en el mercado chino y fomentar la llegada de empresas de ese país interesadas en invertir en la entidad.

Asistieron, por parte del Gobierno de Chiapas, la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza; los secretarios de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González; de Turismo, Segundo Guillén Gordillo; y de Educación, Roger Mandujano Ayala; la secretaria privada del gobernador, Patsy Carrillo; y la directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, Angélica Altúzar Constantino.

En representación de la Embajada de China participaron el consejero Ni Cheng, encargado de la Sección Política y de Prensa; el consejero Wang Yong, encargado de Asuntos Educativos; y Li Yuankun, agregado de la Sección Política y de Prensa e intérprete oficial.