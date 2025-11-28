Eduardo Ramírez se reunió con embajador de Guatemala

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de Guatemala en México, Edgar Armando Gutiérrez Girón, en la que se destacó el trabajo conjunto y la cooperación bilateral que se ha consolidado para preservar la seguridad. Durante el encuentro, expusieron estrategias orientadas a impulsar el desarrollo económico, el comercio, las inversiones y el turismo, con la finalidad de generar mayores oportunidades de crecimiento y bienestar para los pueblos de ambas naciones.

Asistentes al evento

También participaron en la reunión el cónsul general de Guatemala en Tuxtla Gutiérrez, Hugo Arnoldo Blanco; el cónsul general de Guatemala en Tenosique, Tabasco, José Juan Pablo Muñoz; el cónsul de Guatemala en Comitán, Cástulo Aroldo Amézquita; el cónsul de Guatemala en Ciudad Hidalgo, Héctor David Castro; la vicecónsul del Consulado General de Guatemala en Tapachula, Enilda Maribel Asencio Mazariegos; el vicecónsul de la Agencia Consular de Guatemala en Arriaga, Manolo Federico Muralles García; y el secretario de Economía y del Trabajo de Chiapas, Luis Pedrero González.