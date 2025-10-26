Eduardo Ramírez se suma a la Ruta Xibalbá 5K

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado de su esposa Sofía Espinoza Abarca y su hija Yazmín Ramírez Espinoza, participó en la Ruta Xibalbá 5K: carrera con alma, color y raíces, un encuentro deportivo y de convivencia ciudadana que reunió a más de 10 mil participantes en un ambiente lleno de arte, cultura y tradición, como parte del Festival Xibalbalam.

Convivencia

Tras completar el recorrido y llegar a la meta en el parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, el mandatario convivió con el pueblo chiapaneco, que dio vida a la celebración con trajes tradicionales y disfraces alusivos al Día de Muertos. En el lugar, disfrutó de las expresiones de música, danza y las diversas actividades que rindieron homenaje a la herencia y cosmovisión maya sobre la vida y la muerte.

El gobernador reconoció a Yazmín Ramírez y a las y los organizadores por el entusiasmo y esfuerzo colectivo que hicieron posible este festival que fusiona cultura, tradición y deporte. Destacó además la importancia de promover actividades que fortalezcan la unidad familiar, fomenten la participación ciudadana y contribuyan a la paz, fraternidad y cohesión social.